Aguascalientes impulsa Tarjeta Rosa y estancias infantiles para fortalecer autonomía de las mujeres

El Gobierno de Aguascalientes reiteró su compromiso con la creación de oportunidades para las mujeres como una de las estrategias más efectivas para prevenir y combatir la violencia.

La Secretaría de Desarrollo Social del estado (Sedeso) destacó que trabaja en programas que buscan fortalecer la autonomía femenina, ampliar sus posibilidades de crecimiento y ofrecer herramientas reales para transformar su vida y la de sus familias.

Uno de los apoyos centrales es la Tarjeta Rosa, un programa mediante el cual miles de mujeres reciben un apoyo económico bimestral. Este ingreso adicional representa un alivio para su economía y, además, les abre la puerta a capacitaciones, talleres y cursos diseñados para fortalecer sus habilidades personales y profesionales.

Otro eje relevante es el fortalecimiento de las Estancias Infantiles, espacios seguros en los que se cuida a niñas y niños mientras sus madres trabajan, estudian o emprenden. Actualmente, el estado cuenta con 64 estancias distribuidas en el territorio, lo que brinda tranquilidad a las mujeres y facilita su incorporación o continuidad en actividades laborales y educativas.

De acuerdo con Sedeso, estos y otros programas tienen un objetivo común: que en Aguascalientes las mujeres puedan vivir con mayor seguridad, autonomía y oportunidades de desarrollo.

Las personas interesadas en obtener más información pueden acudir directamente a las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social, ubicadas en Bulevar José Ma. Chávez No. 3202.