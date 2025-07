Hacienda ‘agradece’ a EU por indulto a CIBanco, Intercam y Vector: ‘Respetaron nuestra soberanía’

México ‘agradeció’ al Departamento del Tesoro el ‘indulto’ a CIBanco, Intercam y Vector y destacó que la decisión fue producto de una ‘negociación’ en “un marco de respeto a nuestra soberanía”.

El Departamento del Tesoro informó que el plazo para que entidades financieras de Estados Unidos corten sus transacciones con CIBanco, Intercam y Vector será retrasado por 45 días, es decir, hasta septiembre.

“Esta decisión es el resultado del diálogo y la colaboración entre el Gobierno de México y las autoridades financieras de Estados Unidos, así como el diálogo y la comunicación constantes que se ha mantenido en torno a la situación de dichas entidades financieras, en un marco de respeto a nuestra soberanía”, resaltó.

Hacienda recordó que el Gobierno de México asumió el control temporal de CIBanco, Intercam y Vector después de que el Departamento del Tesoro los acusó de lavar dinero para cárteles mexicanos.

La intervención, que aún no tiene fecha de término, fue para reforzar la supervisión, asegurar el cumplimiento regulatorio y evitar afectaciones a los usuarios del sistema financiero.

¿Qué sabemos de las acusaciones contra CIBanco, Intercam y Vector?

El 25 de junio, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) informó de sanciones contra los dos bancos y la casa de bolsa de blanquear dinero que los cárteles utilizaron para la compra de precursores químicos necesarios para producir fentanilo.

Por ello, el Departamento del Tesoro informó que de conformidad con la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl, las tres instituciones serán bloqueadas del sistema financiero de EU a partir del 21 de julio.

Dos semanas después, Andrea Gacki, directora de FinCEN, anunció por medio de un comunicado que estas acciones serían aplazadas por 45 días.

“Esta extensión refleja que el Gobierno de México ha tomado medidas adicionales para abordar las preocupaciones planteadas en las órdenes de FinCEN, incluyendo asumir la administración temporal de las instituciones afectadas para promover el cumplimiento regulatorio y la prevención del financiamiento ilícito”, indicó.

México insiste: Departamento del Tesoro no tiene pruebas contra CIBanco, Intercam y Vector

Desde que se conocieron las sanciones de EU contra los dos bancos y la casa de bolsa (propiedad de Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de Presidencia de AMLO), la posición del Gobierno de Claudia Sheinbaum ha sido que el Tesoro no tiene pruebas contra ellos.

“No hay pruebas, son dichos. Si hay pruebas, se actúa. No hay impunidad, no importa quién sea. Pero si no hay pruebas, no se puede actuar“, dijo en su ‘mañanera’ del 26 de junio.

La banca mexicana fue advertida de investigaciones del Tesoro en la Convención Bancaria 2025 de mayo pasado en Nayarit, cunado un funcionario estadounidense llegó al hotel sede del encuentro con un mensaje muy simple: Castigar a instituciones financieras con nexos con los cárteles.

El funcionario reunió a representantes de entidades crediticias mexicanas en una reunión privada y les dijo que EU no dudaría en cortar el acceso a su sistema financiero a cualquier banco mexicano que se descubriera que blanqueaba dinero para los cárteles, según personas que pidieron no ser identificadas al hablar de conversaciones privadas.