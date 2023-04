Estrés financiero: Millenials, la generación con peor bienestar en sus finanzas

El bienestar financiero es uno de los principales temas internacionales que afecta a la población alrededor del mundo, debido a la falta de claridad, planeación y control de sus finanzas personales.

Específicamente en nuestro país el 85 por ciento de la población se ve afectada por el estrés financiero, dado que el 96.13 por ciento de las mujeres, así como el 92.06 por ciento de los hombres no tienen claridad en sus objetivos financieros, de acuerdo con el último reporte de Bienestar Financiero 2023, publicado por Vanguard, Invested, AON y Amedirh.

Asimismo, los millennials se perfilan como la generación con peor bienestar financiero, dado que cuentan con el menor porcentaje (26.98 por ciento), en el total de los encuestados que tienen conocimiento de su patrimonio actual, considerando sus activos y pasivos, de igual forma solo el 30.63 por ciento de dicha generación poseen información clara de sus ingresos y gastos.

“Al conocer la situación financiera actual, una persona puede tomar decisiones informadas sobre su dinero, establecer objetivos financieros realistas y hacer un plan para alcanzarlos. Del mismo modo, puede evaluar si necesita hacer ajustes en sus gastos o ingresos, para mejorar su situación financiera en el futuro”, destacan los especialistas en el reporte.

Jubilación y deudas: las preocupaciones financieras de los mexicanos

En dicho análisis se destaca que el retiro lidera la lista de las principales preocupaciones financieras, acumulando el 53.50 por ciento de las respuestas, ya que el 76.86 por ciento de los encuestados no saben a qué edad se quieren jubilar, apenas un 29.45 por ciento tienen claro cuánto están ahorrando para su futuro.

En el segundo lugar de las cosas que generan mayor estrés a las personas se encuentran las deudas, con un 37.12 por ciento, y se menciona que 1 de cada 5 colaboradores utilizan más de la mitad de su ingreso mensual para el pago de sus deudas y apenas un 9.64 por ciento indica que no tiene deudas.

Sin embargo, los datos en otros países como Estados Unidos, no distan de los observados en nuestro país, “en un ejercicio similar realizado a EE.UU. también hemos encontrado que un porcentaje alto de la población no tiene claridad en sus finanzas. No es un tema ni de ingresos ni de situación coyuntural por la pandemia, sin duda hay más información y más opciones, pero no necesariamente hay más conocimiento. Lo importante es tomar acciones respecto al futuro financiero y recordar que las finanzas son personales y emocionales”, dijo Juan Hernández, Head of Vanguard LATAM.

Christian Hauswaldt, CEO de Invested, destacó que, “la relevancia en tener objetivos financieros radica en que, si una persona no sabe a dónde va es muy difícil trazar un camino. Lo que estamos viendo es que hoy por hoy la cultura financiera dentro de las empresas es baja, vemos que el problema de educación financiera es generalizado y creo que cada país debe de ir trabajando bajo su marco regulatorio, y con las empresas para buscar la forma de ayudar a sus colaboradores en este tema”.

En dicho estudio se consideró la participación de 106 empresas, en la que a través de ellas se encuestaron a 4 mil 615 personas.