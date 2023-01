¿Qué deudas no afectan tu historial crediticio? Bancos no ‘vigilan’ estas 4

Todos hemos pasado por momentos difíciles en los que, por varias razones, no hemos logrado saldar nuestras deudas.

Por ello, si aún no tienes una sólida situación financiera y tus deudas son “interminables”, existen cuatro opciones para que los bancos no se den cuenta que tienes adeudos y de esta forma puedes evitar terminar en el temido buró de crédito.

Es importante recordar que el buró de crédito sirve para verificar el historial crediticio de las personas al momento en el que solicitan un crédito. Dentro de este reporte se encuentran datos de los pagos puntuales y atrasados que alguien tiene con alguna institución.

Puedes aparecer dentro del buró de crédito si en algún momento obtuviste alguna tarjeta de crédito, un crédito automotriz, hipotecario, e incluso algún servicio de telefonía o televisión de paga.

¿Qué deudas no se reflejan en el buró de crédito?

1. Préstamos de familiares o amigos:

Si algún miembro de tu familia o un amigo te hicieron un préstamo y no lo pagaste, no es posible que la deuda aparezca en tu historial crediticio, ya que acudiste a personas físicas que no tienen un convenio con el Buró de Crédito.

Lo mismo sucede si entras a una caja de ahorro y pides dinero prestado con alguna persona que no tenga relación con la institución.

2. Multas de tránsito:

Si cometiste una infracción en tu vehículo y no pagaste la multa en la fecha que te correspondía, tu deuda no se verá reflejada en tu historial crediticio ya que el pago de las infracciones de tránsito depende de cada estado de la República. La única sanción a la que puedes ser acreedor es a un pago más elevado que el de la infracción original.

3. Crédito de nómina:

Estos préstamos los otorgan las instituciones o empresas para las que trabajas y se realiza un descuento a través de tu nómina de salario, por lo cual la deuda no se ve reflejada en el historial crediticio. Esto se cumple siempre y cuando la empresa no funcione como entidad crediticia y no tenga un convenio con el Buró de Crédito.

4. Préstamos de una casa de empeño:

Cuando acudes a alguna casa de empeño para solicitar un préstamo, la institución te pide como garantía de pago algún bien de un valor mayor o igual a la cantidad que requieres y, en caso de que no saldes tu deuda esta no aparecerá en tu historial, ya que no funcionan como instituciones que otorgan créditos.

De cualquier forma, recuerda que es importante que tengas un buen historial crediticio para obtener los beneficios de las instituciones que otorgan préstamos y, mientras menos deudas tengas, puedes llevar un mejor manejo de tus finanzas personales.

¿Puedes salir del buró de crédito sin pagar tus deudas?

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) detalló que no es posible salir del buró de crédito si la deuda es muy elevada.

Para salir o ser borrado del buró solo existen las siguientes formas: