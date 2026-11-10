Pumas vs. Tigres Femenil EN VIVO: ¿A qué hora y dónde ver la Liguilla del Apertura 2026 HOY?

¡Duelo felino! Pumas y Tigres abren este martes los cuartos de final de la Liguilla de Liga MX Femenil. Las Amazonas parten como favoritas ante el equipo de la UNAM, que se quiere hacer fuerte en Ciudad Universitaria antes de viajar a Nuevo León para la vuelta.

Además del duelo entre escuadras universitarias, Bravas del FC Juárez reciben a las Chivas del Guadalajara en un duelo desde la frontera norte del país.

¿A qué hora y dónde ver Pumas vs. Tigres Femenil?

Pumas y Tigres chocan este martes 10 de noviembre a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Olímpico Universitario de la UNAM.

La transmisión estará disponible mediante el canal Nu9ve, ViX y la multiplataforma Liga Femenil DND Sea, es decir, los canales oficiales de la Liga MX Femenil.

Partido : Pumas vs. Tigres Femenil

: Pumas vs. Tigres Femenil Instancia : Cuartos de final de ida, Apertura 2026 de Liga MX Femenil

: Cuartos de final de ida, Apertura 2026 de Liga MX Femenil Fecha : 10 de noviembre de 2026

: 10 de noviembre de 2026 Hora : 19:00 horas, tiempo del centro de México

: 19:00 horas, tiempo del centro de México Sede : Estadio Olímpico Universitario, Ciudad Universitaria, CDMX

: Estadio Olímpico Universitario, Ciudad Universitaria, CDMX Transmisión: Nu9ve, ViX, Liga Femenil DND Sea (YouTube, Facebook)

La serie se cierra el próximo sábado, 14 de noviembre, desde el Estadio Universitario ‘Volcán’ de la UANL en San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

¿Cómo llegan Pumas y Tigres a la Liguilla del Apertura 2026?

Pumas llega a los cuartos de final tras ser el tercer lugar del Grupo B en el nuevo formato de la Liga MX Femenil. El equipo universitario tuvo un torneo irregular con 6 victorias, 2 empates y 6 derrotas, pero viene de 4 partidos sin perder.

El equipo de la UNAM buscará imponerse en casa antes de una compleja visita a Nuevo León de la mano de Priscila Chichinlla en la media cancha y su característico triplete conformado por las estadounidenses Stephanie Ribeiro y Angelina Hix; y la australiana Emily Gielnik.

Tigres visita con un factor que suele pesar a los equipos de Nuevo León: la altura de la capital. Sin embargo, las Amazonas confían en el buen nivel que les dio su campaña: 11 victorias, 2 igualadas y solo un descalabro en la fase regular.

Como cada torneo, el cuadro de la UANL es uno de los más sólidos y favoritos para llevarse el campeonato, o al menos para llegar a la final. El equipo de Pedro Martínez cuenta con piezas clave como la colombiana Ilana Izquierdo, la venezolana Deyna Castellanos; y, desde luego, la veterana Stephany Mayor.

FC Juárez vs. Chivas: ¿A qué hora ver el juego de cuartos de final?

Al terminar el Pumas vs. Tigres, Juárez recibe a Chivas en la ida de su serie de cuartos de final de la Liga MX Femenil desde el Estadio Olímpico Benito Juárez.

El pitazo inicial del partido está previsto para las 21:00 horas (tiempo del centro de México) y se podrá ver mediante opciones de streaming y TV de paga.

Partido : Juárez vs. Chivas Femenil

: Juárez vs. Chivas Femenil Instancia : Cuartos de final de ida, Apertura 2026 de Liga MX Femenil

: Cuartos de final de ida, Apertura 2026 de Liga MX Femenil Fecha : 10 de noviembre de 2026

: 10 de noviembre de 2026 Hora : 21:00 horas, tiempo del centro de México

: 21:00 horas, tiempo del centro de México Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez, Ciudad Juárez, Chihuahua

Aunque Chivas parte como favorito en esta serie, su gran reto será romper la sólida defensiva de Juárez. El cuadro fronterizo es, junto con Tigres, el equipo menos goleado de la fase regular, con solo 12 goles encajados en 14 partidos, un promedio de menos de una diana por encuentro.

El choque concluye el próximo sábado 14 de noviembre en el Estadio Akron de Zapopan, Jalisco.