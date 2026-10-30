¡La Liguilla está a la vuelta de la esquina! ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO la Jornada 13 de la Liga MX Femenil?

En la Jornada 13 de la Liga MX Femenil, Pumas, Atlas y Pachuca mantienen viva la pelea por la clasificación a la Liguilla del Apertura 2026. (Foto: ChatGPT)

¡La Liguilla está cada vez más cerca! La Liga MX Femenil entra en la recta final del Apertura 2026 con la Jornada 13, la penúltima de la fase regular, en la que varios equipos buscarán asegurar su clasificación a los cuartos de final.

Monterrey, Tigres, FC Juárez y Toluca ya aseguraron su lugar en la fiesta grande en el Grupo A, mientras que América y Guadalajara consiguieron su clasificación en el Grupo B, donde permanece abierta la lucha por los últimos 2 puestos.

Entre los encuentros más atractivos destacan Monterrey vs. Pumas y Atlas vs. Tigres, partidos que podrían cambiar el liderato del Grupo A y modificar la lucha por los últimos boletos a la Liguilla.

¿Cuándo y dónde ver los partidos de la Jornada 13 de la Liga MX Femenil?

La Jornada 13 de la Liga MX Femenil comenzará este viernes 30 de octubre con el enfrentamiento entre Toluca y Guadalajara. El sábado se jugarán 3 encuentros, el domingo habrá otros 2 y la actividad concluirá el lunes 2 de noviembre con el partido entre León y Atlético de San Luis.

Uno de los partidos más relevantes de la jornada será la visita de Pumas a Monterrey. Las universitarias ocupan el cuarto lugar del Grupo B con 17 puntos, apenas uno más que Atlas, por lo que necesitan sumar para mantenerse en zona de clasificación. Rayadas defenderá el liderato del Grupo A después de empatar 2-2 ante Tigres en el Clásico Regio.

Las ‘Amazonas’ también tendrán un compromiso importante cuando visiten al Atlas. Tigres suma 29 puntos y buscará aprovechar cualquier tropiezo de Monterrey para arrebatarle el primer lugar. Las rojinegras, con 16 unidades, necesitan una victoria para aumentar sus posibilidades de alcanzar a Pumas en la pelea por un lugar en la fiesta grande.

Toluca recibirá a Guadalajara en otro enfrentamiento entre equipos clasificados. Las ‘Diablas Rojas’ ocupan el cuarto lugar del Grupo A con 26 puntos y vienen de vencer 2-1 a Cruz Azul. Las Chivas, que derrotaron 1-0 al Atlante, suman 27 unidades y buscarán acercarse al América, líder del Grupo B.

Pachuca intentará mantener sus posibilidades de clasificación cuando visite a Querétaro. Las Tuzas vienen de golear 5-0 a Necaxa, aunque todavía necesitan que Pumas y Atlas tropiecen en las últimas jornadas. Las queretanas ocupan el último lugar del Grupo A con 6 unidades.

Tijuana y Cruz Azul se enfrentarán en un duelo entre 2 equipos que ya no tienen posibilidades de clasificar a la Liguilla y buscarán cerrar de buena manera el Apertura 2026. Las fronterizas vienen de empatar 1-1 ante Pumas, mientras que las celestes perdieron su última oportunidad de pelear por un boleto a la fase final tras caer ante Toluca.

Necaxa buscará conseguir sus primeros puntos del campeonato cuando reciba a Santos Laguna. Las Centellas acumulan 12 derrotas consecutivas y una diferencia de -47 goles, mientras que las Guerreras ocupan el sexto lugar del Grupo A con 16 puntos, después de caer 2-1 ante León.

FC Juárez visitará a Puebla con la intención de mejorar su posición antes de los cuartos de final. Las Bravas ocupan el tercer lugar del Grupo A con 27 puntos y vienen de derrotar 2-1 a Querétaro. En contraste, las poblanas suman apenas 4 unidades y perdieron 2-1 frente a Atlas en la jornada anterior.

América recibirá al Atlante con el objetivo de conservar el liderato del Grupo B. Las ‘Águilas’ tienen 31 puntos y llegan después de golear 7-0 al Atlético de San Luis. Además, cuentan con Geyse da Silva, máxima anotadora del campeonato con 20 goles. Las azulgranas apenas suman 7 unidades y vienen de perder ante las Chivas de Guadalajara.

Finalmente, Atlético de San Luis irá a León en busca de recuperarse de la goleada sufrida ante América. Las potosinas ocupan el tercer lugar del Grupo B con 19 puntos, pero todavía no tienen asegurada su clasificación. Las Esmeraldas también suman 19 unidades y se encuentran en el quinto puesto del Grupo A, aunque ya no tienen posibilidades de alcanzar los puestos de Liguilla.

¿Cómo marcha la tabla de posiciones de Liga MX Femenil?

A falta de 2 jornadas para concluir la fase regular, Monterrey lidera el Grupo A con 31 puntos, seguido de Tigres con 29 y FC Juárez con 27. Toluca completa los puestos de clasificación con 26 unidades, mientras que León ocupa el quinto lugar con 19 puntos, sin posibilidades matemáticas de alcanzar a las ‘Diablas Rojas’.

En el Grupo B, América encabeza la clasificación con 31 puntos, seguido de Guadalajara con 27. Atlético de San Luis ocupa el tercer lugar con 19 unidades y Pumas conserva el cuarto puesto con 17, aunque Atlas se mantiene cerca con 16 y Pachuca todavía tiene posibilidades matemáticas con 13.

Grupo A

Grupo B

Los primeros 4 equipos de cada grupo avanzarán a los cuartos de final. La Liguilla del Apertura 2026 comenzará el 11 de noviembre, después de que concluya la fase regular el 6 de noviembre, por lo que los resultados de las últimas 2 jornadas definirán los enfrentamientos de la siguiente etapa.

¿Quiénes lideran la tabla de goleo del Apertura 2026?

Geyse da Silva se mantiene como la máxima goleadora de la Liga MX Femenil con 20 anotaciones en 963 minutos, después de marcar 3 tantos en la victoria del América sobre Atlético de San Luis. La brasileña encabeza la clasificación con una ventaja de 6 goles sobre Enyerliannys Higuera, quien suma 14 tantos con el conjunto potosino.

En el tercer lugar aparece Chrestinah Thembi Kgatlana, de Tigres, con 10 goles, seguida de la francesa Eugénie Le Sommer, del Toluca, quien también acumula 10 anotaciones. Lucía García, de Monterrey, completa las primeras 5 posiciones con 9 tantos.