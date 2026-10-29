Muere Mario Torruco, atleta mexicano, tras competencia en Aruba; familia pide ayuda para repatriar su cuerpo

Mario Torruco, atleta mexicano de funcional fitness y coach, murió después de participar en el iF3 Masters World Championship 2026, celebrado en Aruba.

Durante la competencia, Torruco sufrió una deshidratación severa, se desplomó y tuvo que ser hospitalizado. Aunque presentó una mejoría inicial y recibió el alta médica, posteriormente fue ingresado de nuevo. De acuerdo con los testimonios de sus familiares, su estado de salud se complicó debido a fallas en sus órganos y falleció.

¿Qué pasó con Mario Torruco? Esto sabemos sobre el fallecimiento del atleta mexicano

En un video publicado en redes sociales, su pareja sentimental, Diana Burrola, relató que Torruco se desplomó durante la primera competencia y no recibió primeros auxilios de manera inmediata. Según su testimonio, el único apoyo que tuvo en ese momento fue el de otro competidor.

En ese momento, Burrola informó que el atleta estaba hospitalizado y solicitó el apoyo de las instituciones correspondientes. Para ello, etiquetó a la Federación Mexicana de Functional Fitness, a la International Functional Fitness Federation y a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

“Sufrió una deshidratación severa y no recibió ayuda inmediata de las instituciones; lo auxilió uno de sus compañeros”, detalló Diana para el periódico El Sol de Puebla.

La pareja del atleta explicó que los acontecimientos comenzaron el viernes, pero su estado de salud empeoró el martes. “La situación se complicó porque sus órganos dejaron de funcionar y lo indujeron al coma; al día siguiente, su corazón dejó de funcionar”, compartió.

Antes de ser inducido al coma, Torruco publicó un mensaje en redes sociales en el que aseguró que la federación mexicana presuntamente se había deslindado de él y que los organizadores de la competencia no contaban con un seguro médico para los participantes.

Ante la situación, Jesús Gómez, pateador de futbol americano colegial en Estados Unidos, organizó una campaña en GoFundMe para solicitar apoyo económico. La meta inicial era de 15 mil dólares y posteriormente aumentó a 30 mil, con el propósito de cubrir los gastos médicos y la estancia de la familia en Aruba.

Gómez explicó en la descripción de la campaña de recaudación que el atleta se encontraba “en estado delicado, con complicaciones importantes en hígado y riñones”. Dos días después, Torruco murió.

“Escribo en nombre de toda nuestra familia. Estamos lejos de casa, viviendo una pérdida inmensa y enfrentando gastos que nunca imaginamos. Nuestro único deseo ahora es traer a Mario de regreso a México para despedirnos de él como se merece, en su tierra y junto a quienes lo queremos”, expresó el jugador de futbol americano.

Según Gómez, los recursos recaudados se destinarían a la repatriación del cuerpo, los trámites correspondientes y el pago de los gastos hospitalarios en Aruba.

“Dios tiene sus planes y yo no los cuestiono, solamente me queda darle las gracias por permitirme conocerte y amarte con toda el alma. Ti amu (sic) por siempre mi amor, nos vemos en el cielo”, escribió Burrola en redes sociales este jueves.

Horas después de darse a conocer el fallecimiento, la Federación Mexicana de Functional Fitness lamentó la pérdida y aseguró que acompañó al atleta durante el proceso hospitalario. También explicó que Mario tuvo que ser reingresado tras mejorar.

“Desde que tuvimos conocimiento de lo ocurrido, participamos en las gestiones de apoyo y notificamos oportunamente a las autoridades mexicanas para facilitar el acompañamiento consular correspondiente. Agradecemos a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) por su apoyo en la coordinación de esfuerzos con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Embajada de México en Venezuela, concurrente ante Aruba, para brindar el acompañamiento y la asistencia consular correspondientes”, informó el organismo.

La federación también hizo un llamado a evitar “especulaciones sobre las circunstancias del fallecimiento, cuyas causas deberán ser determinadas por las autoridades médicas y competentes”.