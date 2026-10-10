Money in the Bank EN VIVO HOY: ¿Dónde y a qué hora ver el evento de la WWE con Penta Zero Miedo?

Los ganadores de Money in the Bank obtienen un contrato que les permite disputar un campeonato de la WWE cuando quieran durante los siguientes 12 meses. (Foto: Cortesía Netflix Press)

La WWE tiene una noche importante este sábado con Money in the Bank 2026, una función que combina campeonatos en disputa, rivalidades que llegan a un nuevo capítulo y dos combates en los que una victoria puede cambiar el rumbo de la carrera de una superestrella.

Entre los protagonistas está el mexicano Penta Zero Miedo, quien buscará conquistar uno de los premios más codiciados de la empresa. La función se celebra en Nueva Orleans, Luisiana, con Roman Reigns frente a LA Knight por el Campeonato Mundial de Peso Pesado y Stephanie Vaquer defendiendo el Campeonato Mundial Femenino ante Liv Morgan y Becky Lynch.

Sin embargo, buena parte de la atención estará en las luchas de escaleras, tanto en la categoría masculina como en la femenina. En estos enfrentamientos, no basta con imponerse a los rivales mediante una cuenta de tres o una rendición. El maletín estará suspendido sobre el cuadrilátero y los luchadores tendrán que utilizar escaleras para alcanzarlo y descolgarlo.

Money in the Bank 2026: ¿A qué hora comienza el evento de la WWE?

Money in the Bank 2026 se celebra la tarde de este sábado en el Smoothie King Center de Nueva Orleans, Estados Unidos. Los aficionados mexicanos podrán seguir la función desde las 16:00 horas, tiempo del centro de México.

Fecha: sábado 10 de octubre de 2026.

sábado 10 de octubre de 2026. Hora: 16:00 horas, tiempo del centro de México.

16:00 horas, tiempo del centro de México. Sede: Smoothie King Center, Nueva Orleans, Luisiana, Estados Unidos.

Los maletines son el principal incentivo de las dos luchas de escaleras. Cada uno contiene un contrato que garantiza una oportunidad por un campeonato de la WWE, el cual puede canjearse en cualquier momento durante el año siguiente.

Penta Zero Miedo llegó a la WWE en enero de 2025. (Foto: Wikimedia Commons/DIego Serrano)

WWE Money in the Bank 2026: ¿Dónde ver a Penta Zero Miedo EN VIVO?

Los aficionados de México podrán seguir Money in the Bank 2026 en vivo a través de Netflix, plataforma que transmitirá el evento en el país. Así, los seguidores de Penta Zero Miedo podrán ver su participación en la lucha de escaleras masculina y el resto de los combates programados.

Dónde ver: Netflix.

La función también contará con una lucha de escaleras femenina, además de dos campeonatos mundiales en disputa. Entre las figuras que subirán al cuadrilátero destacan la chilena Stephanie Vaquer, Liv Morgan y Becky Lynch, quienes se enfrentarán por el Campeonato Mundial Femenino.

¿Cuál será la pelea de Penta Zero Miedo en Money in the Bank?

Penta Zero Miedo participará en la lucha de escaleras masculina de Money in the Bank, donde tendrá enfrente a CM Punk, Kevin Owens, Bron Breakker, Je’Von Evans y Trick Williams. Los seis luchadores buscarán descolgar el maletín que estará suspendido sobre el cuadrilátero.

El mexicano consiguió su lugar en esta contienda después de imponerse a Dominik Mysterio y Dragon Lee en una lucha clasificatoria. Ahora tendrá que superar a cinco rivales con estilos y fortalezas diferentes para quedarse con el contrato.

Penta Zero Miedo lucha hoy en la WWE Money in the Bank. (Foto: Cortesía Netflix) (WWE/Courtesy of Netflix)

La dinámica del combate exige algo más que dominar a un oponente. Los participantes pueden utilizar las escaleras para alcanzar el maletín, pero también deben evitar que sus adversarios hagan lo mismo. Cada intento puede cambiar el rumbo de la lucha, por lo que calcular los tiempos y aprovechar los espacios será determinante.

Para Penta, la recompensa sería obtener una oportunidad titular que podría utilizar cuando decida durante los siguientes 12 meses. El contrato no le entrega automáticamente un campeonato, pero sí le garantiza la posibilidad de desafiar al monarca que elija en el momento más oportuno.

Cartelera completa de Money in the Bank: ¿Quiénes pelean en el evento de la WWE?

Money in the Bank 2026 tendrá cinco combates anunciados, con dos maletines en juego y dos campeonatos mundiales en disputa. La cartelera reúne rivalidades individuales, una lucha de triple amenaza y enfrentamientos de escaleras con seis participantes en cada categoría. Estos son los combates programados para la función:

Campeonato Mundial de Peso Pesado: Roman Reigns (campeón) vs. LA Knight.

Roman Reigns (campeón) vs. LA Knight. Campeonato Mundial Femenino: Stephanie Vaquer (campeona) vs. Liv Morgan vs. Becky Lynch.

Stephanie Vaquer (campeona) vs. Liv Morgan vs. Becky Lynch. Lucha de escaleras Money in the Bank masculina: CM Punk vs. Kevin Owens vs. Bron Breakker vs. Je’Von Evans vs. Trick Williams vs. Penta Zero Miedo.

CM Punk vs. Kevin Owens vs. Bron Breakker vs. Je’Von Evans vs. Trick Williams vs. Penta Zero Miedo. Lucha de escaleras Money in the Bank femenina: Sol Ruca vs. Lola Vice vs. Jacy Jayne vs. Roxanne Perez vs. Lash Legend vs. Tiffany Stratton.

Sol Ruca vs. Lola Vice vs. Jacy Jayne vs. Roxanne Perez vs. Lash Legend vs. Tiffany Stratton. Combate individual: Oba Femi vs. Bronson Reed.

En la lucha estelar por el Campeonato Mundial de Peso Pesado, Roman Reigns defenderá su título ante LA Knight. La rivalidad entre ambos se intensificó después de que Knight confrontara al campeón y consiguiera que se oficializara el enfrentamiento. Reigns llega a la función después de retener el cinturón ante Penta en Raw, mientras que Knight buscará aprovechar su oportunidad para destronarlo.

Por su parte, Stephanie Vaquer tendrá que defender el Campeonato Mundial Femenino frente a dos rivales. La chilena recuperó el título ante Liv Morgan en septiembre y ahora se medirá también con Becky Lynch, quien reclama una oportunidad.