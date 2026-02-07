Final de la Serie del Caribe EN VIVO: ¿Dónde y a qué hora ver HOY Tomateros vs. Charros?

Tomateros y Charros llegan a la final de la Serie del Caribe 2026 tras vencer a República Dominicana y Puerto Rico, respectivamente. (Foto: EFE)

La Serie del Caribe 2026 pasará a la historia. Tomateros de Culiacán (México Verde) se enfrentan a Charros de Jalisco (México Rojo) en una final que garantiza el regreso del título a nuestro país, luego de una sequía de 10 años.

Los Tomateros —quienes llegan a una serie de campeonato por primera vez desde 2015— sellaron su pase a la final tras un juego en el que eliminaron a República Dominicana, frustrando el intento de bicampeonato de los Leones del Escogido.

Por su parte, Charros de Jalisco vencieron a Puerto Rico en una semifinal intensa, en la que los Cangrejeros de Santurce parecían encaminarse a la victoria, hasta que una reacción definitiva de México Rojo en la séptima entrada le dio la vuelta al marcador, abriendo paso a una final histórica.

Alí Solís, de los Tomateros de Culiacán, impacta la bola en su turno al bate durante el juego que clasificó este viernes a la novena mexicana para la final de la Serie del Caribe. (Foto: EFE) (Francisco Guasco/EFE)

Serie del Caribe 2026: ¿A qué hora es la final de Tomateros vs. Charros?

¿Sin plan para este sábado? Mientras calientas motores para ver el Super Bowl 2026, puedes disfrutar de la final de la Serie del Caribe 2026, programada para este sábado 7 de febrero a las 7:00 de la noche (tiempo del centro de México).

Fecha: sábado 7 de febrero de 2026

sábado 7 de febrero de 2026 Hora: 7:00 de la noche (tiempo del centro de México)

7:00 de la noche (tiempo del centro de México) Sede: Estadio Panamericano de Jalisco

La MLB señala que esta es la segunda ocasión en que una final de la Serie del Caribe se disputa entre dos equipos del país anfitrión, un hecho que solo había ocurrido en 2008, cuando los Tigres del Licey se enfrentaron a las Águilas Cibaeñas en República Dominicana.

Tomateros vs. Charros EN VIVO: ¿Dónde ver la final de la Serie del Caribe 2026?

La final de la Serie del Caribe 2026 podrá verse en distintas plataformas en México, algunas de ellas de paga. Estas son las opciones disponibles:

Streaming: Disney+

Disney+ YouTube: Liga ARCO Mexicana del Pacífico

Los Charros de Jalisco podrían contar con una ligera ventaja gracias a la localía, al disputar la final en Guadalajara, un escenario que conocen a la perfección y donde han encontrado respaldo constante desde las gradas.

Mateo Gil (c) de México Rojo celebra una anotación este viernes, en un partido de las semifinales de La Serie del Caribe de Béisbol 2026. (Foto: EFE) (Francisco Guasco/EFE)

¿Cómo llegan Tomateros y Charros a la final de la Serie del Caribe 2026?

Tomateros de Culiacán se convirtieron en los primeros finalistas de la Serie del Caribe 2026 tras imponer condiciones ante los Leones del Escogido con una victoria de 9-4 en la semifinal disputada en Guadalajara.

La novena sinaloense mostró su mejor versión ofensiva en el momento clave, respaldada por un bateo oportuno que produjo 13 imparables frente al campeón defensor del torneo.

Con este contexto, México Verde regresa a una final caribeña por primera vez desde 2015, con la ilusión de conquistar un título que no ganan desde 2002; sin embargo, se enfrentarán a un equipo igual de sólido y con recuerdos más recientes en esta instancia.

Charros de Jalisco (México Rojo) sellaron su boleto a la final tras superar 8-6 a Puerto Rico en una semifinal intensa y de constantes cambios en el marcador. El equipo jalisciense combinó poder y carácter para remontar en el momento decisivo.

Para los Charros, esta final tiene un sabor especial: será su segunda aparición consecutiva en el juego por el campeonato, luego de caer por la mínima el año pasado ante los Leones del Escogido.

Ahora, Jalisco buscará revancha y el ansiado título, mientras su manager persigue su primer campeonato de Serie del Caribe desde el dugout, tras haberlo conseguido como jugador con los Tomateros en 1996 y 2002.