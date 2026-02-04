Jornada 7 de la Liga MX Femenil HOY: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO todos los partidos?

La Jornada 7 de la Liga MX Femenil llega con un triple empate en la cima (Fotoarte: El Financiero / Créditos: EFE, Liga MX Femenil).

El Clausura 2026 de la Liga MX Femenil se aproxima hacia la mitad de su fase regular. Tras una Jornada 6 marcada por goleadas y un triple empate en la cima, la séptima fecha presenta a América, Monterrey y Guadalajara como tres escuadras igualadas en puntos y con margen mínimo de error en la lucha por el liderato.

El cierre de la fecha anterior dejó señales claras. Rayadas de Monterrey confirmó su momento con una victoria contundente como visitante, el Club América sostuvo su poder ofensivo y Chivas de Guadalajara no perdió paso.

En palabras de la mediocampista colombiana Marcela Restrepo, el Monterrey vive un proceso de alta exigencia: “Ahora tenemos una gran intensidad para defender y atacar. Hoy quedamos en bloques muy cortos, lo que nos exige un gran esfuerzo en cada partido”.

Con ese telón de fondo, la séptima jornada del torneo reparte partidos a lo largo de tres días en formato de fecha doble, con duelos directos entre equipos de la parte alta y otros que buscan salir del fondo de la tabla.

Partidos de la Jornada 7 en la Liga MX Femenil: Calendario, horarios y dónde ver EN VIVO todos los juegos

La Jornada 7 se disputará del 4 al 6 de febrero, con actividad escalonada y transmisiones tanto en televisión como en plataformas digitales. América, Rayadas y Chivas llegan invictas y cualquier tropiezo puede modificar el orden en la cima.

La Jornada 7 de la Liga MX Femenil no solo define posiciones, también mide consistencia. América llega con la mejor diferencia de goles del torneo, Monterrey sostiene una ofensiva eficaz liderada por Christina Burkenroad y Guadalajara mantiene equilibrio.

El duelo entre Juárez y América aparece como uno de los más atractivos del miércoles, mientras que Monterrey vs Tijuana cierra la fecha con las Rayadas obligadas a sostener su condición de invictas. Tigres, con un partido menos disputado, también entra en escena ante Cruz Azul, en un cruce que puede apretar aún más la zona de Liguilla.

Tabla general del Clausura 2026 antes de la Jornada 7: ¿Cómo van los equipos de la Liga MX Femenil al momento?

Antes de que ruede el balón en la Jornada 7, así se encuentra la tabla general de la Liga MX Femenil: con el triple empate en la cima, Toluca al acecho de meterse en la pelea por el liderato; Pachuca y Pumas empatados con 13 unidades, además de Cruz Azul y Tigres para completar la zona de Liguilla al momento. En la parte baja, Querétaro, Puebla y Mazatlán no han sumado:

Tabla de goleo del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil: Charlyn Corral domina el rubro

El Clausura 2026 también ofrece una batalla cerrada en el rubro individual. Charlyn Corral de Pachuca sostiene el liderato, mientras Diana Ordóñez (Tigres) presiona desde atrás. Le Sommer (Touca), Nicosia (Pachuca), Burkenroad (Rayadas), Hix (Pumas) y Camberos (América) se mantienen en la pelea de la tabla de goleo en la Liga MX Femenil:

Con información de EFE.