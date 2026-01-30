Jornada 6 de la Liga MX Femenil HOY: Horarios y canales para ver EN VIVO todos los partidos

La emoción de la Liga MX Femenil está de vuelta. Cuatro equipos pelean con igualdad de puntos la cima del campeonato (Fotoarte: El Financiero / Créditos: EFE, Shutterstock).

La Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil se disputa del viernes 30 de enero al lunes 2 de febrero, con partidos que pueden modificar la lucha en la parte alta de la tabla o confirmar a los equipos más poderosos del campeonato.

El calendario incluye duelos directos entre aspirantes al título: un ejemplo de ello se jugará el domingo en ‘Huracán’, donde Pachuca recibirá a Tigres UANL, campeón vigente, en un choque entre dos planteles con objetivos comunes. Mientras las ‘Tuzas’—una vez campeonas de Liga MX Femenil— presumen la ofensiva más productiva del certamen, las felinas buscan regularidad para acercarse al liderato.

La fecha también contempla partidos clave para América, Pumas, Guadalajara y Monterrey, todos con posibilidades de mantenerse en la cima tras cinco jornadas disputadas.

Partidos de la Jornada 6 de la Liga MX Femenil: Fechas, horarios, sedes y dónde ver los partidos

Así es como se juega la Jornada 6 de la Liga MX Femenil, con horarios y sedes ya definidas:

Pachuca vs Tigres, el duelo que marca la jornada

El partido entre Pachuca y Tigres UANL concentra la atención por el momento ofensivo de las ‘Tuzas’ y la necesidad de respuesta del campeón. Pachuca llega con 20 goles anotados en cinco jornadas, incluidos marcadores de 7-0 y 6-0 en fechas recientes, impulsadas por Charlyn Corral, líder de goleo con siete tantos.

Tigres, séptimo con 10 puntos, mantiene el invicto, pero todavía no alcanza el nivel que lo llevó a convertirse en el club más ganador de la liga, por lo que buscan retomar el nivel.

América, Pumas y Chivas buscan sostener el paso

El domingo también ofrece un choque directo entre América y Pumas UNAM, ambos en el grupo puntero. Las ‘Águilas’ llegan tras una goleada contundente en la jornada anterior, con doblete de Irene Guerrero, mientras que Pumas se mantiene invicto gracias a su solidez defensiva y eficacia en momentos clave.

Más temprano, Guadalajara recibe a León, en un duelo donde las rojiblancas intentarán mantener el ritmo tras una remontada como visitantes en la fecha pasada. León viene de un sorprendente empate con Monterrey y busca su primera victoria del torneo.

Monterrey y la exigencia de sostener la intensidad

La actividad cierra el lunes con Santos Laguna vs Monterrey. Rayadas llega invicto y en la parte alta de la tabla, respaldado por un cambio de dinámica bajo el nuevo cuerpo técnico.

La mediocampista Marcela Restrepo explicó el impacto del ajuste táctico:“Ahora tenemos una gran intensidad para defender y atacar; quedamos en bloques muy cortos, lo que nos exige un gran esfuerzo en cada partido”.

La colombiana destacó la exigencia del nuevo proyecto y la necesidad de sostener el ritmo:“Si queremos mantenernos en los primeros puestos debemos tener una alta intensidad de manera constante”.

Tabla general del Clausura 2026 antes de la Jornada 6 de la Liga MX Femenil

Con un Tigres vs. Puebla pendiente para febrero, así marcha la tabla general de la Liga MX Femenil, con América, Rayadas, Pumas y Chivas empatados en la cima con 13 puntos:

Tabla de goleo de la Liga MX Femenil: Corral, líder al momento

El torneo también exhibe una competencia cerrada en el rubro individual. Charlyn Corral lidera la clasificación con siete goles, seguida por Eugénie Le Sommer y un grupo de grandes romperredes con 5 dianas: