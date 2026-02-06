‘Rumor salvaje’: Niegan que saltadores de esquí se inyecten genitales para ganar en Olímpicos de Invierno 2026

Hace semanas comenzó el rumor de que atletas de esquí que compiten en Milano-Cortina 2026 se inyectan el pene para ganar ventaja en salto.

La Federación Internacional de Esquí (FIS) rechazó categóricamente los informes que circulan durante los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 sobre supuestas prácticas de atletas de salto de esquí para aumentar artificialmente sus medidas genitales con el fin de obtener ventajas en la competencia.

Califican estas versiones como un “rumor salvaje”, sin base en hechos o evidencia verificable, y afirmó que no se detectaron competidores que utilizaran inyecciones de ácido hialurónico u otros métodos para mejorar su rendimiento aerodinámico o distancia de salto.

Este pronunciamiento se produjo tras la difusión de un informe en el medio alemán Bild, que planteó que algunos saltadores podrían inyectarse sustancias de belleza en sus genitales o usar una cubierta similar a un condón antes de las estrictas verificaciones de tamaño de trajes de salto.

FIS rechaza rumores y exige evidencia

El portavoz de la FIS, Bruno Sassi, declaró que el rumor no se basa en indicios concretos. “Nunca ha habido ninguna indicación, y mucho menos evidencia, de que algún competidor haya utilizado una inyección de ácido hialurónico para intentar obtener una ventaja competitiva” en salto de esquí, explicó en conferencia de prensa.

La FIS subrayó que las medidas y controles del equipo y cuerpo de los atletas son procedimientos estandarizados y rigurosos.

Tras un escándalo de manipulación de trajes en el Campeonato Mundial de Trondheim en 2025, la federación fortaleció sus protocolos con escaneos 3D, verificaciones antes y después de cada salto y microchips incorporados en los trajes, diseñados para prevenir alteraciones no autorizadas.

Esas modificaciones se implementaron después de que líderes del equipo noruego fueron captados manipulando trajes de salto. Sus técnicos recibieron suspensiones de 18 meses, y dos atletas aceptaron sanciones de tres meses, aunque pudieron competir posteriormente.

Intervención de la AMA y aclaraciones sobre dopaje

El director general de la AMA/WADA, Olivier Niggli, señaló en Milán que, ante cualquier indicio concreto, el organismo está preparado para investigar si la situación encaja dentro del marco de dopaje en atletas.

“Si algo saliera a la luz, lo investigaríamos y si está relacionado con el dopaje”, afirmó, y aclaró que la agencia no se ocupa de otros métodos de mejora del rendimiento físico fuera del contexto de sustancias o procedimientos prohibidos bajo sus criterios.

El portavoz de la AMA, James Fitzgerald, reafirmó que el ácido hialurónico, sustancia presente de forma natural en el cuerpo y utilizada en tratamientos médicos o cosméticos, no se encuentra en la lista de agentes prohibidos.

Fitzgerald remarcó que cualquier cuestión relacionada con los protocolos específicos de trajes y mediciones es competencia principal de la FIS.

La AMA vigila de cerca las discusiones en torno al salto de esquí, especialmente en un momento en el que las competencias olímpicas están en curso y los controles antidopaje se mantienen en máxima alerta.

Hasta la fecha, no existe evidencia pública verificada que confirme que los atletas de salto de esquí hayan recurrido a inyecciones en los genitales u otros procedimientos corporales con el objetivo de ganar ventaja competitiva en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.

La FIS y la AMA continúan supervisando de manera coordinada los procedimientos técnicos y antidopaje, mientras los eventos de salto de esquí se desarrollan en Milano-Cortina 2026 con múltiples capas de verificación para garantizar la equidad de la competencia.

