‘Choque’ en Milán por Juegos Olímpicos de Inverno: Manifestantes y policías se enfrentan tras protesta

Protesta contra los Juegos Olímpicos desata choques con la policía en Milán. (EFE)

La manifestación convocada este sábado en la ciudad italiana de Milán, en el norte del país, contra los Juegos Olímpicos de Invierno registró choques entre la policía y algunos asistentes, quienes lanzaron fuegos artificiales contra los agentes.

La tensión estalló en la meta de la marcha, cerca de la plaza de Corvetto, cuando algunos manifestantes intentaron romper el cordón policial para acceder a la autovía, según informaron medios locales.

Los policías antidisturbios respondieron con cargas, agua a presión y gases lacrimógenos, mientras algunos encapuchados arrojaron piedras, petardos e incluso fuegos artificiales.

Manifestantes y policías de Milán se enfrentaron a un día de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno. (EFE) (DAVIDE CANELLA/EFE)

Tras los enfrentamientos, cinco personas quedaron detenidas y fueron trasladadas a comisaría, de acuerdo con la televisión pública RAI.

La marcha congregó a unas 5 mil personas y fue convocada por el denominado ‘Comité Olimpiadas Insostenibles’ (COI), una red de organizaciones estudiantiles, anticapitalistas y ambientalistas fundada en Milán.

El recorrido fue trazado para evitar las zonas olímpicas de la ciudad y pasó entre los barrios de Porta Romana y Corvetto.

A la cabeza de la manifestación se exhibió una pancarta con el lema ‘Reconquistemos las ciudades, liberemos las montañas’, mientras algunos asistentes portaron árboles de cartón para protestar por la tala realizada para construir las pistas de esquí.

Protestan en Milán contra la presencia de agentes del ICE

Otro de los motivos de la protesta es la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que acompañan a la delegación estadounidense, en medio de las redadas migratorias en Minneapolis.

La movilización ocurrió un día después de la inauguración de los 25 Juegos Olímpicos de Invierno en las ciudades de Milán y Cortina, con la participación de deportistas de 93 países.

Gobierno aprueba medidas para “retener” a personas “de riesgo”

El viernes, tras los disturbios ocurridos el fin de semana anterior en Turín, en el norte de Italia, el Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni aprobó un paquete de medidas de seguridad urbana que permite la “retención preventiva” de personas “de riesgo” antes de una manifestación, cuando existan sospechas de posibles alteraciones del orden.

Por otro lado, el norte de Italia padeció este sábado varias incidencias en la red ferroviaria, principalmente por cables cortados en Bolonia, que provocaron retrasos severos en los enlaces de alta velocidad con ciudades como Milán, Turín y Venecia.

El Ministerio de Transportes, bajo control del ultraderechista Matteo Salvini, calificó los hechos como un “sabotaje” que coincide con la apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno.