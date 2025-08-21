Stream Fighters 4: Fecha, sede y todo lo que sabemos de la pelea de Karely Ruiz y otros influencers

Terminó Supernova Strikers 2025 con la victoria de Alana Flores contra Gala Montes por decisión unánime, pero ahora es turno de Stream Fighters 4, donde Karely Ruiz pelea contra la colombiana Karina García.

La modelo sudamericana se enfrenta con la influencer regiomontana en uno de los combates estelares de la noche.

Dentro de la cartelera del evento de box nuevamente sube al ring la argentina Milica, quien venció a Mercedes Roa en la más reciente edición de Supernova Strikers.

¿Cuándo y dónde ver Stream Fighters 4?

El evento de boxeo de influencers Stream Fighters 4 está programado para el próximo 18 de octubre.

Westcol es el organizador principal de los combates entre los creadores de contenido y el show se llevará a cabo en el Coliseo Medplus, uno de los recintos más importantes de Bogotá, y se transmitirá a través de la plataforma de streaming Kick.

La transmisión es gratuita y es por medio del canal oficial de Westcol, por lo que solo basta con tener un dispositivo móvil con acceso a esta aplicación para ver las peleas en vivo.

De acuerdo con la página de venta de boletos del evento, el show comienza a las 4:00 p.m. hora local, es decir, a las 3:00 p.m., pero falta la confirmación oficial del horario.

¿Qué sabemos de la pelea de Karely Ruiz vs. Karina García?

La pelea de Karely Ruiz vs. Karina García presenta el debut y la incursión en el boxeo de las dos creadoras de contenido.

La regiomontana ha expresado su mezcla de nervios y emoción ante la inminente pelea, afirmando que está decidida a representar a México en este nuevo desafío.

En la otra esquina está Karina García, quien incrementó su popularidad luego de participar en La Casa de los Famosos Colombia 2025.

Ambas debutan en el ring sin un historial previo dentro del deporte de combate, es necesario destacar que la preparación física de Ruiz la realizó con Ronny, mismo entrenador de la influencer Alana Flores, para sus combates.

La pelea está programada para tres rounds con una duración de dos minutos. En el pesaje previo, Karina registró 59 kilos, mientras que Karely pesó 55.1 kilogramos, lo que sugiere una ligera ventaja de peso para la colombiana.

El enfrentamiento también representa una rivalidad entre México y Colombia, además, Karely Ruiz ha mencionado que, aunque siente nervios por pelear en el extranjero, está decidida a dar lo mejor de sí y a enfocarse en ganar. Su regreso a la vida pública y atlética, tras convertirse en madre hace pocos meses, añade una dimensión emocional a su participación en el evento.

¿Cuál es la cartelera completa de Stream Fighters 4?

Entre la lista de los influencers que suben al cuadrilátero en Stream Fighters 4 están Yina Calderón, quien participó en La Casa de los Famosos Colombia, reality show donde discutió con Manelyk González, amiga de karime Pindter.

Esta es la cartelera completa del evento: