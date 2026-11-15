‘Mi general, su auto no sale’: Así aplica el Hoy No Circula ‘revolucionario’ este lunes 16 de noviembre

Este lunes 16 de noviembre, pese a ser un día de asueto, aplica con normalidad el programa Hoy No Circula.

Este lunes 16 de noviembre, mientras disfrutas del puente por el Aniversario de la Revolución Mexicana, tu automóvil tendrá que quedarse guardado si le aplica el programa Hoy No Circula, el cual funciona como normalmente sucede al inicio de semana.

Por tanto, los vehículos con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6, y hologramas 1 y 2 no podrán transitar. Esta medida aplica para los automotores que cumplen con las características señaladas en el calendario de verificación vehicular.

El programa regula el flujo vehicular y reduce las emisiones contaminantes en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 40 municipios del Estado de México.

Horario de restricción: 5:00–22:00 horas.

Contingencia ambiental: No se encuentra activa ninguna fase de contingencia, según el reporte más reciente del SIMAT.

Hoy No Circula CDMX y Edomex: ¿Qué autos están exentos?

Los autos exentos del programa Hoy No Circula en CDMX y Edomex este lunes son:

Autos particulares con engomados que no sean Amarillo y terminaciones de placas que no sean 5 o 6.

Tractores agrícolas.

Maquinaria dedicada a las industrias de la construcción y minera.

Motocicletas.

Vehículos con peso bruto vehicular menor o igual a 400 kilogramos.

Autos eléctricos o con celda de combustible.

Vehículos híbridos PHEV o REEV y HEV con motores de propulsión a gasolina y eléctrico.

Vehículos con matrícula de auto antiguo y/o clásico expedidas únicamente por el Gobierno de la Ciudad de México.

Automotores con matrícula de demostración y/o traslado.

Vehículos cuya tecnología impida la aplicación de la Norma Oficial Mexicana correspondiente.

Vehículos que porten holograma “EXENTO”.

Vehículos con Constancia de Verificación y holograma “00” por dos años, salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica y la CAMe emita restricciones específicas.

Vehículos con Constancia de Verificación y holograma “0” por seis meses, salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica y la CAMe emita restricciones específicas.

Vehículos con Constancia tipo “Permiso Especial para Circular”, siempre que transporten a personas con discapacidad.

Vehículos con Constancia tipo “Autorregulación”, que participen en el Programa de Autorregulación Ambiental de vehículos a diésel o para impulsar la electromovilidad en vehículos ligeros.

Vehículos con placas para personas con discapacidad.

Vehículos con Pase Turístico Metropolitano (dos veces por semestre por siete días o una vez por semestre por 14 días) y Pase Turístico Paisano, durante los periodos oficiales correspondientes.

(dos veces por semestre por siete días o una vez por semestre por 14 días) y Pase Turístico Paisano, durante los periodos oficiales correspondientes. Vehículos con oficios de Ampliación al Periodo de Verificación Vehicular emitidos por la Secretaría.

Vehículos que porten, en un lugar visible, oficio emitido por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México que los exente de las restricciones a la circulación.

Los vehículos con placas de otras entidades federativas o de otros países generalmente no están obligados a portar el holograma de verificación ni a cumplir el Hoy No Circula en la CDMX y el Edomex, salvo que su propietario resida de forma permanente en la zona metropolitana.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

En caso de no respetar las restricciones, los conductores deberán pagar una multa por vehículos contaminantes con un monto de 2,346.20 pesos. Esta sanción se encuentra estipulada en el portal de trámites y servicios de la Secretaría de Finanzas.

Última actualización: domingo 15 de noviembre de 2026, 06:01 hrs (hora de Ciudad de México).