Alertan por bajas temperaturas en CDMX y Edomex: Esperan mínima de entre 3 y 10 grados el 14 de noviembre

Así estará el clima para CDMX y Edomex HOY 14 de noviembre.

El sábado 14 de noviembre, el Valle de México tendrá un clima frío al amanecer y mayormente despejado durante el día. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica temperaturas mínimas de hasta 3°C en Toluca y máximas de 23.7°C en Ecatepec, con una baja probabilidad de lluvia aislada en la Mesa Central.

Vista del cielo en el Valle de México durante el día.

¿Qué temperaturas esperan CDMX y Edomex este sábado?

La Ciudad de México amanecerá con una mínima de 10°C y alcanzará una máxima de 23.3°C, mostrando un cielo poco nuboso. En contraste, Toluca presentará un ambiente más frío con 3.3°C de mínima y una máxima de 18.3°C, con cielo despejado.

En el Estado de México, Naucalpan registrará una mínima de 9.7°C y una máxima de 22.7°C, con condiciones poco nubosas. Por su parte, Ecatepec tendrá la temperatura más cálida de la zona, con una mínima de 10.7°C y una máxima de 23.7°C, también con cielo poco nuboso.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Habrá lluvias o viento en el Valle de México mañana?

Aunque las condiciones generales serán de cielo despejado a poco nuboso, el SMN señala la posibilidad de chubascos aislados en la Mesa Central, incluyendo partes del Valle de México. Esta probabilidad de lluvia es baja, pero se aconseja estar prevenido por si acaso.

El viento será ligero en la región. En Ciudad de México se espera una velocidad de 5 km/h, mientras que en Toluca el viento será de 4 km/h. Naucalpan y Ecatepec también registrarán vientos de alrededor de 5 km/h, lo que contribuirá a una jornada tranquila.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex los próximos días?

El pronóstico para los próximos tres días en el Valle de México es el siguiente:

Sábado 14 de noviembre: Máxima de 23°C, Mínima de 10°C, Poco nuboso, viento de 3 km/h.

Domingo 15 de noviembre: Máxima de 24°C, Mínima de 10°C, Poco nuboso, viento de 4 km/h.

Lunes 16 de noviembre: Máxima de 23°C, Mínima de 10°C, Medio nublado, viento de 7 km/h.

La tendencia para el inicio de la próxima semana indica condiciones estables, con temperaturas que se mantendrán en rangos similares. Se espera un ligero aumento en el viento para el lunes 16 de noviembre, alcanzando los 7 km/h, y un cielo medio nublado.

¿Dónde consultar el pronóstico oficial del clima?

Para obtener información detallada y actualizada sobre el clima, se recomienda consultar las plataformas oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Las autoridades locales también ofrecen avisos y recomendaciones a través de sus canales de comunicación para la seguridad de la población.

Fuente: CONAGUA.

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