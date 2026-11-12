Clima en CDMX y Edomex: Mañanas frías y mínima de 9.7°C para el viernes 12 de noviembre

Así estará el clima para la CDMX y Edomex este 13 de noviembre.

El viernes 13 de noviembre, el Valle de México, que incluye la Ciudad de México y el Estado de México, experimentará un contraste térmico. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé mañanas frías y tardes templadas. Se espera un cielo de medio nublado a poco nuboso en la mayor parte de la región.

¿Qué temperaturas se esperan en CDMX y Edomex mañana?

En la Ciudad de México, las temperaturas mínimas llegarán a los 9.7°C, mientras que las máximas alcanzarán los 22.3°C. El viento soplará a 5 km/h y el cielo estará medio nublado, prometiendo una tarde agradable y fresca.

Toluca, en el Estado de México, presentará las temperaturas más bajas de la zona, con una mínima de 2.7°C y una máxima de 18.0°C. El viento será de 5 km/h y el cielo poco nuboso, por lo que se recomienda extremar precauciones ante el frío.

¿Cómo variarán las temperaturas entre las ciudades?

Naucalpan tendrá una mínima de 9.3°C y una máxima de 22.3°C, con cielo medio nublado y viento de 5 km/h. Por su parte, Ecatepec registrará una mínima de 10.0°C y una máxima de 23.0°C, con viento suave de 4 km/h.

Dentro de Toluca, se esperan variaciones que van desde los 3°C hasta los 17°C. En Naucalpan, los valores actuales son de 18.1°C, con rangos diarios de 9°C a 20°C. Ecatepec de Morelos tiene una temperatura actual de 19.4°C, con mínimas de 10°C y máximas de 21°C.

¿Se esperan lluvias o eventos atípicos en la región?

Para este viernes, las condiciones climáticas en el Valle de México no indican probabilidad de lluvias. El cielo estará de medio nublado a poco nuboso. La humedad se reporta en 0% en las principales ciudades, lo que sugiere un ambiente seco.

El SMN informa sobre un nuevo frente frío que se aproximará al noreste del país, generando lluvias fuertes en otras entidades. Sin embargo, para el Valle de México, su influencia será mínima, manteniendo las condiciones estables y sin precipitaciones significativas.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex este fin de semana?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Viernes 13 de noviembre: Máxima de 20°C, Mínima de 10°C, Medio nublado, viento de 6 km/h.

Sábado 14 de noviembre: Máxima de 23°C, Mínima de 9°C, Poco nuboso, viento de 6 km/h.

Domingo 15 de noviembre: Máxima de 24°C, Mínima de 10°C, Despejado, viento de 4 km/h.

La tendencia para el fin de semana en el Valle de México es de un gradual aumento en las temperaturas máximas. El cielo se despejará progresivamente, pasando a poco nuboso y finalmente despejado para el domingo, prometiendo días soleados y cálidos.

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