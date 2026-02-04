¡Que no te espante! Por esta razón sonará la alerta sísmica en tu celular este 18 de febrero

Que no se te pase, el próximo 18 de febrero sonará la alerta sísmica en altavoces y celulares.

¡No te espantes! La alerta sísmica en celulares sonará el próximo miércoles 18 de febrero debido al primer simulacro del año que se realizará en la Ciudad y el Estado de México.

A través de sus redes sociales, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) recordó que la alerta sísmica sonará a las 11:00 horas, también en los altavoces de la ciudad.

La hipótesis del simulacro será de un sismo magnitud 7.2 con epicentro a 11 kilómetros al sur de Pinotepa Nacional, en Oaxaca.

La percepción será fuerte en la zona lacustre del Valle de México y moderado en zona de lomas.

¿Cómo prepararse ante un simulacro?

Para recibir la alerta sísmica en el celular, no es necesario hacer un registro previo o protocolo debido a que llegará de manera automática debido al sistema de alertamiento del Gobierno de México.

Tampoco será necesario que los celulares estén conectados a internet o tengan saldo disponible.

Además de tener en cuenta que sonará la alerta sísmica en los altavoces y en el celular, estas son algunas recomendaciones a tomar en cuenta previo al simulacro:

Imagina una situación de emergencia. Acuerda las responsabilidades de cada integrante de tu familia. Ante la voz de alarma, interrumpe tus actividades. Cierra las llaves de paso del agua y gas. Evacúa por las rutas señaladas o repliégate en una zona segura. Recuerda tomar acciones y mantener la calma. Llega al punto de reunión acordado. Evalúa los resultados y ajusta los tiempos.

Así sonará la alerta sísmica el 18 de febrero

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) explicó a través de un video informativo cómo sonará la alerta sísmica tanto en altavoces como en celulares.

El sonido será distinto debido a que será una prueba y no una emergencia real. Mientras que en la pantalla de tu celular aparecerá la frase: “Este es un simulacro”.

Protección Civil hizo un llamado a la población a estar pendiente de sus avisos, así como de la información compartida por los distintos municipios.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX, informó que el simulacro es parte de una estrategia de protección civil para evaluar protocolos, tiempos de reacción y coordinación entre las autoridades y los ciudadanos.

La mandataria capitalina adelantó que en 2026 se harán al menos dos simulacros más, pero todavía no se darán a conocer las fechas.