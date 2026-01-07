‘Paso de tortuga’: Usuarios de las Líneas B y 3 acusan retrasos de hasta 10 minutos HOY

Usuarios del Metro reportaron retrasos en las Líneas A, B, 1 y 3 del Metro este 7 de enero. (@Adacare/X)

Usuarios del Metro de la Ciudad de México reportaron retrasos de hasta 10 minutos en algunas líneas durante la mañana de este miércoles 7 de enero.

A través de redes sociales, personas usuarias de la Línea B, que corre de Ciudad Azteca a Buenavista, expresaron inconformidad debido a que el tren en el que viajaban hacía “base”, es decir, tras arribar a una estación permanecía detenido hasta 10 minutos antes de continuar su recorrido.

Desde la perspectiva de los pasajeros, no existía un motivo aparente para que el tren no avanzara de forma continua. Señalaron que no se registraba alta afluencia en las estaciones.

Al respecto, el Sistema Colectivo Metro no informó sobre alguna afectación en el servicio. Se limitó a señalar que se agilizaría la circulación y salida de los trenes en la Línea B.

“No hay ninguna razón por la cual detenernos 10 minutos en cada estación”; “¿Ahora cuál es el problema para quedarse detenidos? No hay lluvia, no hay averías reportadas y la afluencia de gente es baja”, fueron algunos de los comentarios de usuarios de la Línea B.

¿Qué pasa en las Líneas 1 y 3 del Metro hoy 7 de enero?

Las molestias por el servicio del Metro no se concentraron únicamente en la Línea B. Personas que viajaban del norte al sur de la capital también reportaron retrasos.

Usuarios de la Línea 3, que va de Indios Verdes a Universidad, señalaron que en la terminal esperaron hasta 10 minutos para la salida de un tren y que en varias estaciones el avance resultó lento.

“¿Qué pasa con la Línea 3, dirección Indios Verdes? Llevamos 20 min en Copilco y no pasa ningún puto tren”, comentó un usuario inconforme.

De manera paralela, se reportaron retrasos de hasta 10 minutos en la Línea 1, que corre de Pantitlán a Observatorio. Sobre este caso, el Metro no informó las causas que complicaron el avance.

Los usuarios señalaron la necesidad de que el organismo comparta información actualizada sobre los tiempos de espera, ya que el Metro estimó intervalos promedio de cinco minutos, mientras que en algunas rutas la espera superó los 15 minutos.

Para las 7:00 horas, el Sistema Colectivo Metro informó que los tiempos de espera en la mayoría de las líneas eran de seis minutos. Sin embargo, no reportó retrasos ni avances complicados, a diferencia de los testimonios difundidos por pasajeros desde las primeras horas de operación.