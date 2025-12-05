‘Todos contra la 4T’: Prevén bloqueos en 5 carreteras para acceder a CDMX HOY viernes 5 de diciembre

Amenazan con bloqueos en la Ciudad de México para presuntamente impedir la llegada de simpatizantes de Morena. (Cuartoscuro | Archivo)

Las manifestaciones están a la orden del día en la capital del país, pero este viernes podría registrarse un caos vial en varias carreteras que conectan a los estados colindantes con la Ciudad de México.

De cara al evento que se llevará a cabo el 6 de diciembre para “festejar” los siete años de gobierno por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) habrá manifestaciones para impedir la llegada de simpatizantes.

¿Cuáles serán los puntos que bloquearán para acceder a la CDMX?

De acuerdo con la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, este viernes 5 de diciembre, se podrían realizar bloqueos en cinco puntos carreteros.

Carretera México - Pachuca. Carretera México - Cuernavaca. Carretera México - Puebla. Carretera México - Toluca. Carretera México - Querétaro.

Supuesta las movilizaciones contaría con la participación de 300 personas y es convocada por “Todos unidos contra la cuarta transformación”.

El objetivo de los cortes viales, según las autoridades, es “impedir el acceso a la Ciudad de México a los simpatizantes” de Moren que participarán en la concentración del 6 de diciembre en el Zócalo, aunque los bloqueos afectarían a todos los automovilistas que se dirijan a la capital del país antes del fin de semana.

Poco después de las 8:00 horas, no había reportes de cierres a la circulación en los puntos antes mencionados, pero las autoridades no pudieron precisar la hora en que ocurrirán los bloqueos.

Estos bloqueos, aparentemente, no están organizados por agricultores, quienes días atrás amenazaron con boicotear el evento de la mandataria si avanzaba la reforma a la Ley de Aguas Nacionales.

¿Qué se celebrará el 6 de diciembre en la CDMX?

Desde el 24 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la organización de un nuevo evento, antes del fin del año, a forma de celebración.

“El 6 de diciembre haremos un recuento de cómo ha cambiado el país, de lo que era antes y lo que es ahora, de cómo queremos mantener el rumbo. Hay que seguir avanzando con la transformación”, dijo Sheinbaum en la mañanera.

Este evento responde a la conmemoración de la llegada del primer gobierno de Morena, luego que Andrés Manuel López Obrador tomó posesión el 1 de diciembre de 2018.

Que irá acompañado con la celebración de los “logros” del gobierno guinda, como la salida de 13 millones de mexicanos de la pobreza.

Comentó que todas las personas están invitadas, aunque hasta ahora se desconoce si podría presentarse el expresidente Andrés Manuel López Obrador, en el marco de su reciente reaparición para promocionar su reciente libro y refrendar su apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum.