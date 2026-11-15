Pensión del Bienestar se va de puente: ¿Cuándo reanudan los pagos y a quiénes les depositan esta semana?

Para 2026, el pago de la Pensión del Bienestar fue de 6 mil 400 pesos bimestrales, es decir, 38 mil 400 pesos al año.

La Pensión del Bienestar también se toma un descanso por el puente de la Revolución Mexicana y suspenderá la dispersión del pago de 6 mil 400 pesos a personas adultas mayores de 65 años o más.

Esta medida viene por una decisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y de la Asociación de Bancos de México que determina que las “entidades financieras deberán suspender sus operaciones el tercer lunes de noviembre” por la conmemoración de la Revolución Mexicana.

La suspensión alcanza al Banco del Bienestar, el organismo del Gobierno de México que se encarga de los depósitos de las pensiones a la Tarjeta del Bienestar de los beneficiarios.

Los pagos del bimestre noviembre-diciembre de la Pensión del Bienestar comenzaron a dispersarse el pasado martes 3 de noviembre y concluirán el viernes 27 de noviembre.

Depósitos de la Pensión del Bienestar: Calendario del 17 al 20 de noviembre

Después del puente de la Revolución Mexicana, los depósitos se reanudarán el martes 17 de noviembre, cuando comenzará el turno de los beneficiarios cuyo primer apellido inicia con la letra M.

Así queda la organización de los pagos para esta semana:

Los beneficiarios de la Pensión del Bienestar cuyos apellidos comienzan con M tendrán dos días asignados para recibir su depósito, mientras que las letras N, Ñ, O, P y Q se distribuirán entre jueves y viernes.

¿De cuántos pesos son los pagos de las pensiones del Bienestar?

Las fechas de depósito también aplican para los otros programas sociales del Gobierno de México, incluyendo la Pensión Mujeres Bienestar que se da a mexicanas de entre 60 a 64 años.

Las cantidades varían dependiendo del apoyo que recibe cada beneficiario:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6 mil 400 pesos .

. Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos .

. Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos .

. Programa para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras: 1 mil 650 pesos.

¿Se puede retirar dinero de la tarjeta del Banco del Bienestar durante el puente?

Aunque el calendario no contempla nuevos depósitos el lunes 16 de noviembre, el dinero que ya fue depositado permanece disponible en las cuentas de los beneficiarios.

Esto significa que las personas que recibieron su pensión durante las primeras semanas del mes no necesitan esperar a que se reanude la dispersión para utilizar sus recursos.

La Secretaría de Bienestar también ha recordado que no es obligatorio retirar el apoyo el mismo día del depósito, pues el dinero permanece en la tarjeta y puede utilizarse posteriormente.

¿Qué apellidos recibirán el último pago de la Pensión del Bienestar después del 20 de noviembre?

Una vez concluidos los depósitos de esta semana, el calendario continuará el lunes 23 de noviembre con los beneficiarios cuyo primer apellido comienza con R.

Con los depósitos del viernes 27 de noviembre concluirá la dispersión de las pensiones del Bienestar correspondientes a 2026. Se prevé que la presidenta Claudia Sheinbaum anuncie de cuánto será el incremento para la Pensión del Bienestar y Pensión Mujeres Bienestar en diciembre o enero de 2027.