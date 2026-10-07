Llévele, llévele: Embajada de EU en México subastará hasta lavadoras; ¿cómo hacer ofertas?

Entre los 45 lotes disponibles se encuentran artículos de distintos tipos, desde muebles para el hogar y oficina hasta electrodomésticos y equipos electrónicos. (Embajada de EU).

La Embajada de Estados Unidos en México realizará en octubre una subasta en línea de bienes usados, entre los que se encuentran muebles, electrodomésticos, equipos de cómputo, pantallas y hasta llantas para camión.

En total serán 45 lotes los que estarán disponibles para ofertar durante la venta pública, en la que podrán participar las personas que completen su registro en la plataforma de subastas del Departamento de Estado de Estados Unidos.

¿Cuándo será la subasta de la Embajada de EU en México?

La subasta comenzará el lunes 12 de octubre de 2026 a las 10:00 horas, tiempo del centro de México, y permanecerá abierta durante tres días.

El cierre de la venta está programado para el miércoles 14 de octubre a las 12:30 horas.

Para participar, las personas interesadas deberán ingresar a la plataforma de subastas, registrarse e iniciar sesión. Posteriormente deberán seleccionar la opción “Mexico City, MX” para consultar los artículos disponibles y realizar sus ofertas.

¿Qué artículos subastará la Embajada de Estados Unidos?

Entre los 45 lotes disponibles se encuentran artículos de distintos tipos, desde muebles para el hogar y oficina hasta electrodomésticos y equipos electrónicos.

La lista de productos contempla:

Sillas ocasionales.

Sillas y mesas de jardín.

Sofás y sillones.

Salas.

Sillas de oficina.

Mobiliario de oficina.

Sillas de comedor.

Bases de cama y colchones.

Llantas para camión.

Refrigeradores.

Lavadoras.

Microondas.

Secadoras de ropa.

Escritorios.

Buffeteras.

Comedores.

Mesas de esquina pequeñas.

Cabeceras.

Mesas de café.

Cajas fuertes.

Pantallas.

Equipos de cómputo.

¿Cómo participar en la subasta?

Las personas interesadas deberán registrarse en la plataforma de subastas e iniciar sesión para poder participar. El número máximo de ofertas permitido estará indicado en cada artículo.

Una vez concluida la subasta, quienes resulten ganadores deberán realizar el pago correspondiente mediante transferencia electrónica a la cuenta bancaria de la Embajada.

Para recoger los artículos, los ganadores tendrán que presentarse en el lugar y horario que les sean asignados. Además, deberán llevar el recibo original de la transferencia bancaria, así como el vehículo y el personal necesario para realizar la recolección de los productos.