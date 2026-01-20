De computadoras Mac hasta sillones: ¿Cómo participar en la subasta de la Embajada de EU en México?

Desde el 21 de enero, la embajada estadounidense ofrece muebles, electrónicos y más en una subasta online abierta al público. (Fotoarte El Financiero)

La Embajada de Estados Unidos en México anunció que próximamente llevará a cabo la subasta en línea de bienes muebles excedentes que van desde computadoras Mac de escritorio, hasta electrodomésticos y artículos de oficina.

La dependencia hizo pública la invitación a través de una publicación en su cuenta de X, donde informó que el evento permitirá a cualquier interesado participar en la compra de productos a precios competitivos, en un proceso transparente y abierto a toda la ciudadanía.

Esta subasta es parte de un programa permanente de online auctions administrado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, mediante la plataforma oficial del Gobierno de Estados Unidos conocida como U.S. Embassy Online Auction.

El sitio opera durante periodos definidos, por lo general de lunes a viernes por alrededor de dos semanas, y exhibe activos que ya no son necesarios para las operaciones de las misiones diplomáticas.

Los bienes ofertados incluyen equipos electrónicos como computadoras y televisiones, muebles de oficina y hogar, electrodomésticos, e incluso vehículos, lo que hace de estas subastas una oportunidad atractiva para quienes buscan renovar su equipo o invertir en productos a menor costo.

¿Cuándo es y cómo participar en la subasta de la Embajada de EU en México?

En esta edición, se ofrecen 28 lotes en subasta en la Ciudad de México, la cual inicia el miércoles 21 de enero a las 12:00 pm y concluye el viernes 23 del mismo mes a las 12:00 pm.

Participar en la subasta de la Embajada de Estados Unidos en México es un proceso completamente digital, pero exige registro y seguimiento de las bases establecidas en la plataforma oficial de subastas.

Si estás interesado en participar, estos son los pasos que debes seguir:

Ingresa a online-auction.state.gov y selecciona el idioma español (México) si así lo prefieres. Dirígete a la opción de ‘Registrar’ y completa tus datos personales, incluyendo un correo electrónico válido. Con ello podrás iniciar sesión para participar. Una vez dentro, podrás ver las subastas activas en todas las Embajadas de EU. Localiza la que dice ‘Mexico City, MX’ u otras que te interesen. Antes de ofertar, revisa el listado de artículos disponibles, con descripciones y fotografías. Durante el periodo activo de la subasta deberás hacer tus pujas; la oferta más alta al cierre de la convocatoria será la ganadora del lote. Si resultas ganador, recibirás instrucciones para pagar mediante transferencia bancaria a la cuenta de la embajada y posteriormente coordinar la entrega o retiro del bien en la ubicación correspondiente.

El reglamento completo para participar, así como las fechas de cierre y condiciones específicas de cada lote se encuentran en la plataforma oficial, por lo que se recomienda revisar cuidadosamente todos los términos antes de ofertar.