Natalia Suárez, la morenista que hizo una lujosa fiesta temática del ‘Gran Gatsby’... que pagaron sus amigos

“La forma en la que se mostró dicha celebración no fue coherente”, así fue como Natalia Suárez del Real, delegada de Morena en Puebla, admitió que festejó su cumpleaños con una fiesta al estilo del ‘Gran Gatsby’, en una zona exclusiva de Puebla.

Videos en redes sociales muestran a la polémica funcionaria de la 4T, autodenominada como ‘La Güera de Morena’, servir varias copas de mientras estaba arriba de un sillón, con una lujosa vestimenta negra, inspirada en la película dirigida por Baz Luhrmann, que a su vez retoma la novela escrita por Scott Fitzgerald.

Suárez del Real, delegada del Bienestar en la región 17 de Puebla, reconoció que sus acciones, así sean públicas, “generan percepciones y tienen un impacto en la confianza ciudadana”.

Agregó que la celebración de dicha fiesta no solo no cumple con los principios de austeridad de la 4T, sino con la mesura y responsabilidad que rigen al movimiento, por lo que asumirá la responsabilidad con humildad y autocrítica

Natalia Suárez negó haber usado dinero del erario público para su fiesta, y argumentó que el evento, “estrictamente privado”, fue organizado por familiares y amigos “como una muestra de afecto”, en el que cada uno de los invitados cubrió sus gastos.

Se desconoce si la funcionaria seguirá al frente como delegada del Bienestar en Morena dentro de su sección en Puebla tras la polémica, aunque reiteró sus intenciones de seguir trabajando con honestidad y apego a los valores de la 4T.

Tras la polémica en Morena, la dirigencia no ha presentado ninguna sanción en su contra.

¿Quién es Natalia Suárez del Real?

Abogada por el Tec Milenio, Natalia Suárez es funcionaria de Morena en Puebla desde hace años, y actualmente labora en la coordinación de la delegación 17 de la Secretaría del Bienestar, especialmente en la ciudad de Puebla capital.

Desde los 12 años, Natalia Suárez del Real comenzó con su deseo de ayudar a las personas “que menos tienen y menos saben”.

En 2015, al mismo tiempo que comenzó la licenciatura en Derecho, Suárez del Real, según su perfil de LinkedIn, fue asistente de presidencia en la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), donde se mantuvo hasta 2020.

Desde 2019 es proyect manager de Tree&Co, empresa donde desde el 2020 también forma parte del sector de vínculos estratégicos.

Para 2023 confirmó que se inscribió al proceso interno de Morena para ser candidata a diputada local por el distrito 11 en Puebla, aunque no tuvo éxito.

Se considera experimentada en relaciones interpersonales, además de tener buen manejo de comunicación verbal.