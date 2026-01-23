Así es la Tumba 10 de Huitzo, el descubrimiento zapoteco ‘más relevante de la última década’ en México

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró el descubrimiento de la Tumba 10 de Huitzo, perteneciente a la civilización zapoteca, en los Valles Centrales, en Oaxaca.

El hallazgo arqueológico fue catalogado como uno de los más relevantes de la última década en el país, debido al estado de conservación en el que se encuentra el mausoleo.

Explicó que el descubrimiento ocurrió gracias a una denuncia anónima relacionada con el saqueo realizado en los vestigios de lo que fue la civilización zapoteca.

Rostro de un zapoteco tallado bajo el pico de un búho en la entrada a la Tumba 10 de Huitzo. (Especial)

“Es el descubrimiento arqueológico más relevante de la última década en México por el nivel de conservación e información que aporta. Es una tumba zapoteca, del Clásico tardío, 600 años de nuestra era. Destaca por su arquitectura monumental”, compartió durante la mañanera de este 23 de enero.

¿Cuáles son las características de la Tumba 10 de Huitzo hallada en Oaxaca?

Bajo varios metros de tierra se localiza la Tumba 10 de Huitzo. Una de las caras que quedó al descubierto tras su hallazgo muestra un enorme búho que, bajo su pico, resguarda el rostro pintado de un zapoteco.

Los especialistas señalan que se trata de un ritual o una veneración a los ancestros. El búho alude a la noche, la muerte y el poder, mientras que el rostro tallado refiere a la persona a quien está dedicada la tumba.

Tumba zapoteca Jambas talladas con figuras masculinas y femeninas en referencia, quizá, de los ancestros en la Tumba zapoteca. (Especial)

A los costados, las jambas que sostienen la entrada presentan figuras femeninas y masculinas labradas, que hacen referencia a los ancestros sepultados en el recinto.

Al fondo de la estructura, los arqueólogos localizaron una pared pintada que representa una procesión de personajes que portan bolsas de copal, resinas aromáticas vegetales, y que parecen dirigirse hacia la entrada de la tumba.

Además, se localizaron fragmentos óseos que serán analizados para ampliar el conocimiento sobre el recinto funerario.

La Tumba 10 de Huitzo se encuentra bajo resguardo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y en proceso de restauración para su conservación, con apoyo de especialistas de diversas disciplinas.

¿Cuál fue la importancia de la civilización zapoteca?

La relevancia de la civilización zapoteca radica en su papel fundacional como una de las sociedades urbanas más complejas y antiguas de Mesoamérica.

Se establecieron en el Valle de Oaxaca hace al menos 3 mil 500 años y desarrollaron una estructura estatal temprana. Fundaron Monte Albán hacia el año 500 antes de nuestra era, una metrópoli que funcionó como capital política y que es comparada, por su magnitud y organización, con las grandes ciudades de la antigua Grecia.

Monte Albán albergó a 17 mil 242 habitantes en el año 200 antes de nuestra era y dominó una extensa región que abarcó desde Tehuacán hasta la costa del Pacífico, e acuerdo con el texto Un breve recorrido bibliográfico por la historia de los pueblos zapotecos de Oaxaca, de Ethrlia Ruiz Medrano.

En el ámbito intelectual y cultural, los zapotecos destacaron por el desarrollo de sistemas de registro y medición del tiempo. En su territorio se identifican los primeros vestigios del uso de la escritura jeroglífica y del calendario, alrededor del año 500 antes de nuestra era.