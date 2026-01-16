‘Cooperación funciona cuando hay respeto’: Embajada de México en EU destaca respuesta de Sheinbaum a EU

Sheinbaum respondió un mensaje del Departamento de Estado de Estados Unidos de este jueves en redes sociales. (Foto: EFE)

La embajada de México en Estados Unidos compartió este viernes 16 de enero la respuesta que ofreció la presidenta Claudia Sheinbaum a su homólogo estadounidense, Donald Trump, sobre sus críticas a la política de seguridad y la insistencia de atacar a cárteles en territorio mexicano.

Esta mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió que la cooperación con Estados Unidos en seguridad ha dado “resultados muy contundentes” y sostuvo que el balance debe medirse bajo principios de “respeto mutuo” y “responsabilidad compartida”.

“Respeto mutuo es tener confianza. Estamos trabajando bien, nos coordinamos; responsabilidad compartida, a ellos también les toca una parte, la parte de una campaña muy intensa para reducir el consumo de drogas de jóvenes en Estados Unidos. No puede pensarse que este problema del cruce de drogas puede resolverse sólo de este lado de la frontera, del otro lado también tiene que haber su parte”, aseguró en su conferencia de prensa desde el central Estado de México.

A través de un mensaje en redes sociales, la sede diplomática indicó que la presidenta Sheinbaum destacó resultados concretos de la cooperación en seguridad entre México y Estados Unidos.

La embajada mexicana enlistó los avances en seguridad fronteriza que dio a conocer la presidenta en su conferencia mañanera:

• Reducción del 50 por ciento en las incautaciones de fentanilo en la frontera de Estados Unidos.

• Decomisan casi 320 toneladas de droga en México

• Caída del 40 por ciento en homicidios intencionales

“La cooperación funciona cuando se basa en el respeto mutuo y la responsabilidad compartida”, resaltó en concordancia con el discurso de la jefa del Ejecutivo.

Sheinbaum respondió un mensaje del Departamento de Estado de Estados Unidos de este jueves en redes sociales que reclamó a México resultados “concretos y verificables” y advirtió que el “progreso gradual” ante los retos de seguridad fronteriza es “inaceptable”, en un contexto de tensiones por amenazas del presidente Donald Trump de posibles acciones contra los cárteles del narcotráfico en territorio mexicano.

Con información de EFE