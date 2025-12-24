VIDEOS: ¡Ni lo intentes! Hay filas kilométricas en supermercados en vísperas de la cena de Navidad

En redes sociales circulan videos de largas filas en el Costco de Villa Coapa, en la Ciudad de México.(Cuartoscuro).

En búsqueda del pavo, que incremento sus costos, junto con la carne de cerdo, los mexicanos abarrotaron los supermercados. Así lo muestran videos previos al 24 de diciembre, donde se ve a los estacionamientos de Costco llenos.

Y aunque los precios de los ingredientes de la cena de Navidad se encarecieron en un 7 por ciento, en redes sociales circulan videos de los estacionamientos de Costco en Angelópolis, Puebla y de Villa Coapa, en la Ciudad de México.

"ASÍ EL COSTCO VILLA COAPA, CDMX. Aún sin abrir la tienda, y chequen la fila kilométrica", compartió un usuario de la red social X. El video fue subido a la plataforma el 23 de diciembre, a las 8:40 de la mañana.

Y es que previo a los días decembrinos, los precios de diversos alimentos incrementaron. Por ejemplo, los costos de las frutas para hacer el tradicional ponche. Incluso las piñatas tuvieron un alza.

Pero el bolsillo de los mexicanos ‘vio la luz al final del camino’, ya que la inflación les dio tregua para ubicarse en 3.72 por ciento en la primera quincena de diciembre.

El debate sobre los videos que muestran alta demanda de visitantes a los supermercados gira sobre la mejoría de la economía mexicana, argumentan algunos.

“Crece la economía, dólar por debajo de 18 pesos, bajó la inflación, subió salario mínimo, aumento a Programas de Bienestar, récord en inversión extranjera directa. ¡Funciona la Transformación, da resultados!“, escribió un cibernauta al compartir el video de la larga fila en Costco Coapa.

Al respecto, las personas no dudaron en responder que existen verdaderos indicadores económicos para demorar el crecimiento de esta o no en un país.

“Decir que un sistema funciona por las filas en supermercados a 2 días de navidad, mejor dicho que no sabes de economía“, le respondieron.

“Si el Costco es tu referencia para medir la situación económica de México, en lugar del PIB, PIB per capita, crecimiento anual, inversión, empleo; que jodido estás, pobre México, con tanto fanático como tú”, contestó otro usuario.

También se registran largas filas en una panadería del fraccionamiento Juan Pablo ll, de Yucatán. En esta localidad se consume el pan para sandwichón y de tortas, que se comen el 25 de diciembre en el tradicional recalentado, que siempre sabe mejor al otro día.

Pero y a todo esto... ¿Cómo va la inflación en México?

En la primera quincena de diciembre los precios al consumidor subieron un 3.72 por ciento, frente al mismo periodo del 2024, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Las proyecciones de los analistas indicaban una inflación del 3.88 por ciento, según Bloomberg, por lo que al final se situó por debajo.

Además, la inflación subyacente, que no involucra el precio de alimentos y combustibles, se ubicó en 4.34 por ciento, por debajo del 4.54 por ciento que se reportó en la segunda quincena de noviembre.