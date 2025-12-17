Los ‘escándalos’ de Alex Tonatiuh Márquez: Esto sabemos de sus relojes de 7.7 mdp

Uno de los relojes más caros de Alex Tonatiuh Márquez, exfuncionario de Aduanas, cuesta más de 3 millones de pesos.

Alex Tonatiuh Márquez acumuló escándalos… y relojes de lujo, durante su gestión como director de Investigación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

En mayo, Márquez enfrentó uno de los primeros escándalos cuando se dio a conocer su colección de relojes de alta gama.

Dicha colección de relojes está valuada en 7.7 millones de pesos, según una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

La información fue corroborada con su declaración patrimonial debido a que en eventos y actos públicos, Alex Tonatiuh utilizaba sacos, camisas y otras prendas que cubrían las joyas.

¿Cuánto cuestan los relojes que utiliza Alex Tonatiuh, exfuncionario de Aduanas?

Uno de los relojes que Alex Tonatiuh reportó en su declaración cuesta más de un millón de pesos y lo compró cuando era abogado especializado de “validaciones jurídicas y legales” de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa.

Mientras que el reloj más ostentoso era de más de 3.7 millones de pesos y lo compró en 2017 cuando era jefe de Unidad de Conciliación y Defensoría de la Procuraduría del Trabajo de la CDMX.

Esos son los precios de los relojes, aunque en la declaración no se menciona cuáles son las marcas utilizadas por el exfuncionario.

¿Qué sabemos de Alex Tonatiuh Márquez?

Alex Tonatiuh Márquez era uno de los encargados de investigar delitos relacionados con el huachicol fiscal. La separación del cargo del funcionario fue anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia ‘mañanera’ del martes.

Sin embargo, la mandataria dijo que, hasta ahora, no hay indicios de que el despido de Alex Tonatiuh Márquez esté relacionado con este delito.

En cambio, agregó que fue él quien avisó del buque localizado en Tampico, del cual derivaron investigaciones de la Secretaría de Marina y aportó información sobre pipas relacionadas con el huachicol que estaban en el puerto.

“No hay nada, hasta este momento, que pueda indicarnos que tenga relación con el huachicol fiscal”, dijo la mandataria durante su conferencia ‘mañanera’ de este miércoles 17 de diciembre.

La mandataria fue cuestionada sobre las razones del despido del exfuncionario y dijo que fue una decisión tomada por el director de aduanas, Rafael Marín.

Mientras que, a pesar de los señalamientos en su contra, negó que haya relación entre la separación del cargo de Márquez con el huachicol fiscal y agregó que en caso de haber una investigación en su contra, esta sería anunciada por la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno.