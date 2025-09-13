Adán Augusto responde a Anaya por caso Hernán Bermúdez: ‘El rostro de la hipocresía’

Adán Augusto López respondió al posicionamiento del PAN luego que se confirmó la detención de Hernán Bermúdez, colaborador del morenista y líder de 'La Barredora'. (Cuartoscuro)

Adán Augusto López Hernández, senador de Morena, respondió a la solicitud del PAN para que se realice una investigación “a fondo e imparcial” sobre el caso de Hernán Bermúdez, presunto líder del grupo ‘La Barredora’ que ocupó el puesto de secretario de Seguridad en el gobierno morenista.

A través de un comunicado, López Hernández aseguró que en el gobierno de la autodenominada cuarta transformación se aplica la justicia “sin distinciones” y sin encubrir a nadie.

Recordó que hizo un llamado a las autoridades para que se investigue el caso, ya que, según informes de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional, Adán Augusto tenía conocimiento de las operaciones de Requena y, cuando fue asignado como secretario de Seguridad, ya existían sospechas sobre la vida criminal del funcionario.

A modo de defensa, López Hernández pidió congruencia política, pues “quienes hoy piden investigaciones” tendrían que responder al pueblo.

Cuestionó si el proceso legal contra Ricardo Anaya ya concluyó, ya que el senador panista se exilió en Estados Unidos durante varios años luego de perder la contienda presidencial de 2018 “y solo regresó bajo el amparo del fuero que hoy protege en el Senado”.

“Ese es el verdadero rostro de la hipocresía política: el de quien se esconde cuando debe rendir cuentas y aparece solo cuando está seguro de que lo cubre el fuero. Resulta cínico que quienes no tuvieron la capacidad ni la voluntad de investigar los crímenes más oscuros de los gobiernos del PAN hoy pretendan erigirse como fiscales. Ellos callaron porque fueron parte de un sistema podrido de complicidades y corrupción que sumió a México en la violencia y en la impunidad”, escribió.

¿Qué pide la oposición tras la detención de Hernán Bermúdez?

Horas antes del posicionamiento de Adán Augusto López, Ricardo Monreal compartió un pronunciamiento del PAN respecto a la detención de Hernán Bermúdez Requena en Paraguay.

Acción Nacional hizo un llamado para garantizar justicia y “recuperar la confianza ciudadana”. Para ello exigieron:

Investigación a fondo.

Cero encubrimiento: indagar no solo toda la red de posibles cómplices en la administración estatal y federal, superiores jerárquicos, subordinados y terceros.

indagar no solo toda la red de posibles cómplices en la administración estatal y federal, superiores jerárquicos, subordinados y terceros. Transparencia total: hacer públicas las decisiones, informes y controles que permitieron el nombramiento de Hernán Bermúdez y su permanencia en el cargo.

hacer públicas las decisiones, informes y controles que permitieron el nombramiento de Hernán Bermúdez y su permanencia en el cargo. Protección a testigos, denunciantes y servidores públicos que colaboren en la investigación.

que colaboren en la investigación. Sanciones ejemplares: inhabilitación, destitución y procesos penales donde corresponda.

“Una muestra clara de esta preocupante situación es que, según información periodística y oficial, los vínculos criminales del exsecretario eran conocidos desde antes de su nombramiento por todas las autoridades locales y federales, incluidos el entonces gobernador y presidente de la República, Adán Augusto López y Andrés Manuel López Obrador”, se lee en el comunicado del PAN.