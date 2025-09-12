Pagos de la Pensión del Bienestar en septiembre: ¿Qué día de la próxima semana no hay depósito?

Se espera que la presidenta Claudia Sheinbaum anuncie de cuánto será el aumento de la Pensión del Bienestar en diciembre.

Yo había ‘ponido’ una Pensión del Bienestar aquí: El apoyo de 6 mil 200 pesos para personas adultas mayores se suspenderá por un día durante la próxima semana.

En septiembre, hay un día feriado que debes tener en cuenta para los depósitos de los programas del Bienestar. Recuerda que en estas fechas, ninguna institución financiera abre, lo que incluye también al Banco del Bienestar.

¿Qué día no habrá pagos de la Pensión del Bienestar?

El martes 16 de septiembre se suspenderán los depósitos de la Pensión del Bienestar por el feriado del Día de la Independencia.

Esta suspensión aplica para todos los programas del Bienestar, que incluyen la Pensión Mujeres Bienestar; Programa de apoyo para Mujeres trabajadoras con hijos, y la Pensión para personas con discapacidad.

¿Cómo queda el calendario de pagos de la Pensión del Bienestar?

La próxima semana habrá cuatro días de pago durante los cuales se abarcará de los apellidos de la M hasta la la R.

Durante septiembre, los pagos se realizan del 1 al 25 del mes, organizados por la letra inicial del apellido paterno. Aquí te dejamos el calendario específico para los siguientes días:

Lunes 15 de septiembre: Apellidos con la letra M.

Miércoles 17 de septiembre: Apellidos con la letra N, Ñ, O .

. Jueves 18 de septiembre: Apellidos con la letra P, Q .

. Viernes 19 de septiembre: Apellidos con la letra R.

¿Habrá otro día en el que se suspenda el pago de la Pensión del Bienestar?

El único día feriado oficial durante septiembre es el Día de la Independencia por lo que no, la Secretaría del Bienestar no tiene contemplado otro día para detener los pagos.

También toma en cuenta que para este mes, las autoridades decidieron no incluir los sábados como días de depósitos de la Pensión del Bienestar.

¿Qué montos reciben los beneficiarios de la Pensión del Bienestar?

Los montos de la Pensión del Bienestar son esenciales para ayudar a los beneficiarios a cubrir sus necesidades básicas. A continuación, se detallan los montos que reciben:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores : 6 mil 200 pesos bimestrales.

: 6 mil 200 pesos bimestrales. Pensión Mujeres Bienestar : 3 mil pesos bimestrales.

: 3 mil pesos bimestrales. Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad : 3 mil 200 pesos bimestrales.

: 3 mil 200 pesos bimestrales. Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras: Mil 650 pesos bimestrales.

¿Qué hacer si no recibes tu pago?

Si este es tu caso, debes verificar que tu información esté actualizada en el sistema de la Secretaría del Bienestar.

Los retrasos pueden deberse a problemas administrativos o a la necesidad de una nueva tarjeta. Para resolver cualquier inconveniente, puedes comunicarte directamente con el Banco del Bienestar o la Secretaría del Bienestar.