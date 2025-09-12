A toda M... con la Pensión del Bienestar: ¿A qué apellido le depositan 6,200 pesos este viernes?

Las personas cuyo apellido paterno inicia con M tendrán dos días de pago de la Pensión del Bienestar.

La Pensión del Bienestar entrega su último pago de esta semana a uno de los grupos de los 13 millones de beneficiarios inscritos a este programa del Gobierno de México.

¿Te preguntas si tu apellido está en la lista para este viernes 12 de septiembre? El Financiero te ha informado de cómo va el calendario de pagos de la Pensión del Bienestar y te damos los detalles para hoy.

¿Quiénes son sus beneficiarios de la Pensión del Bienestar?

Programa creado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, la Pensión del Bienestar da un ingreso mínimo a las personas de 65 años que les permita cubrir sus necesidades básicas.

Además de los adultos mayores, la Secretaría del Bienestar tiene otros programas que apoyan a grupos considerados como vulnerables que incluyen a:

Mujeres de 60 a 64 años (que pasarán de forma automática al padrón de la Pensión del Bienestar cuando cumplan 65 años).

Madres trabajadoras.

Personas con discapacidad.

Calendario de pagos de la Pensión del Bienestar: ¿Quiénes reciben 6,200 pesos HOY?

El calendario de pagos de la Pensión del Bienestar para septiembre se extiende lunes 1 al jueves 25.

Los pagos se hacen de manera escalonada según la letra inicial del apellido paterno de los beneficiarios. Este método asegura que todos los beneficiarios reciban su apoyo de forma ordenada y eficiente.

Este viernes 12 de septiembre es turno de los beneficiarios con apellidos con la letra M, como Martínez, Morales, Muñoz, Macías, Montoya, entre otros.

El calendario de pagos para la siguiente semana es el siguiente:

Apellidos con la letra M : Lunes 15 de septiembre.

: Lunes 15 de septiembre. Apellidos que inician con las letras N, Ñ, O : Miércoles 17 de septiembre .

: Miércoles 17 de septiembre Apellidos con las letras P, Q: Jueves 18 de septiembre

Jueves 18 de septiembre Apellidos que inician con la letra R: Viernes 19 de septiembre.

No habrá pago de la Pensión del Bienestar por el festivo del Día de la Independencia de México, es decir, el próximo martes 16 de septiembre.

¿Cómo retirar el dinero de la Pensión del Bienestar?

Los beneficiarios pueden retirar su apoyo económico en cajeros automáticos del Banco del Bienestar. Es fundamental que tengan a mano su tarjeta del Bienestar y el NIP correspondiente para realizar el retiro.

En caso de que el dinero no se refleje en su cuenta tras el plazo de 48 horas, se recomienda que se comuniquen con la Línea Bienestar o acudan a la sucursal del Banco del Bienestar más cercana para resolver cualquier inconveniente.

¿Qué hacer si no recibí mi pago de la Pensión del Bienestar?

Es importante que verifiques que tu información esté actualizada en el sistema de la Secretaría del Bienestar. Los retrasos pueden deberse a problemas administrativos o a la necesidad de una nueva tarjeta. Para resolver cualquier inconveniente, puedes comunicarte directamente con el Banco del Bienestar o la Secretaría del Bienestar.