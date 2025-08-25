Que no les vean las caras, papás: Los precios máximos de los útiles para el regreso a clases 2025

Esto sabemos sobre la lista de útiles escolares para primaria y secundaria ante el regreso a clases 2025.

Comienza la cuenta regresiva para el regreso a clases 2025 y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer la lista de útiles para primaria y secundaria junto con los precios más bajos y los máximos de dichos artículos.

Profeco recordó que “lo barato puede salir caro” debido a que las opciones más económicas en distintos artículos, no siempre son las mejores ni las más duraderas, por lo que se genera un costo extra a mediano y largo plazo, es decir, que algunos útiles se acaban más rápido o no son ideales.

Durante la conferencia ‘mañanera’ de este lunes 25 de agosto se dio a conocer el resultado del monitoreo realizado previo al inicio del ciclo escolar 2025-2026 y se encontraron los siguientes precios de los útiles escolares por grado escolar.

Primer y segundo grado de primaria

Lápiz bicolor con precio máximo de 35.90 pesos.

Colores de madera : precio de 69 pesos.

: precio de 69 pesos. Cuaderno profesional: 175 pesos por tres piezas.

Goma para borrar : 20.50 pesos.

: 20.50 pesos. Lápiz adhesivo: precio máximo de 25.40 pesos.

Lápiz : precio máximo de 34 pesos.

: precio máximo de 34 pesos. Sacapuntas: precio máximo de 34 pesos.

Tijeras: precio máximo de 25 pesos.

. Esta es la comparación de Profeco sobre los precios de los útiles escolares.

El total con el precio máximo sería de 418.80 pesos al comprar dichos artículos.

Para tercer grado de primaria, se mantienen algunos útiles escolares como el bicolor, colores de madera, cuaderno profesional, goma, lápiz adhesivo, sacapuntas y tijeras. Mientras que se agregan los siguientes artículos con sus precios:

Pluma de tinta negra: precio promedio de 11.27 pesos.

Regla: precio promedio de 16.30 pesos.

El total de dichos artículos al comprarlos con el precio promedio sería de 333.27 pesos.

¿Cuáles son los precios de los útiles escolares de cuarto a sexto de primaria?

En el caso de los útiles escolares para el regreso a clases de cuarto a sexto grado de primaria, se mantienen los útiles escolares básicos como:

Lápiz bicolor.

Pluma de tinta negra.

Colores de madera.

Cuaderno profesional .

. Goma para borrar.

Lápiz adhesivo .

. Lápiz.

Sacapuntas .

. Tijeras.

Los precios promedios son los mismos y solo se agrega el juego de geometría con un costo de 37.76 pesos.

Con dichos montos, el total de los útiles escolares con el precio promedio de Profeco sería de 354.74 pesos.

. Así queda la comparación de precios de los útiles escolares para secundaria. (CRISTINA)

En el caso de los tres grados de secundaria, también se mantienen los mismos útiles escolares con sus precios y solo cambia el número de cuadernos profesionales, por lo que el monto sube a 217 pesos por 8 piezas. El costo total suma 436.27 pesos.

¿Cuáles son las recomendaciones de Profeco para comprar los útiles escolares?

El objetivo de Profeco es mostrar los precios mínimos, máximos y el promedio de los útiles escolares para que los padres y madres de familia hagan las comparaciones de los montos en dichos artículos. De esta manera tendrán la información necesaria para comprar la mejor opción.

Otras recomendaciones que enlista la Procuraduría para comprar en el regreso a clases, son las siguientes: