Regreso a clases: Alertan repunte de montadeudas para compra de útiles escolares en CDMX

A unos días de que miles de estudiantes de todo el país regresen a clases, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la CDMX alertó de un repunte en los reportes de aplicaciones de préstamos fáciles y rápidos, los llamados montadeudas, quienes se aprovechan de los padres de familia que necesitan dinero para enfrentar el gasto que representan la compra de útiles escolares.

“Los montadeudas pueden ser definidos como una estrategia delictiva en la cual está implícita la operación del crimen organizado y la posibilidad de lavado de dinero incluso desde otros países, con afectaciones de hasta 10 mil pesos por cada víctima”, señaló Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano.

¿Cómo están operando los montadeudas en este regreso a clases?

De acuerdo con el organismo, este tipo de aplicaciones suelen anunciarse a través de redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok, X e incluso en sitios web donde los enlaces dirigen a los internautas a tiendas de aplicaciones formales como Google Play y la App Store.

Hasta el cierre de 2023, los reportes permitieron al Consejo Ciudadano identificar mil 46 aplicaciones de montadeudas, sin embargo, en lo que va de 2024, se han identificado 57 nuevas apps.

Este crecimiento ha generado alerta en el organismo debido a que existe un alto riesgo de que los padres de familia caigan en estas redes criminales en su desesperación por cumplir con todo el material de la lista de útiles escolares.

¿Cuáles son las apps que usan los montadeudas?

Entre las apps con más quejas y que, según el Consejo Ciudadano, ya están siendo investigadas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se encuentran Señor Cash, cuyos reportes subieron subió 742 por ciento, Crédito Cash, con un aumento de 440 por ciento; Prestamax, con 420 por ciento y Molo Préstamo, con un aumento de 146 por ciento.

“Los reportes al organismo por esta forma de cobranza ilegítima incrementaron 29 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2023. Los casos pasaron de 4 mil 907 a 6 mil 345″, detalló Guerrero Chiprés.

Mujeres, principales víctimas de los montadeudas

Aunque ninguna persona está exenta de convertirse en una víctima de estos criminales, el Consejo Ciudadano informó que las principales víctimas de los montadeudas, son las mujeres, con el 60 por ciento de las denuncias, de las que el 57 por ciento tienen entre 26 y 45 años.

“Entre las principales problemáticas reportadas por las víctimas están con 47 por ciento el cobro de las deudas con insultos o amenazas, con 19 por ciento las advertencias de divulgar la deuda con los contactos de la víctima, 13 por ciento el cobro de un préstamo no requerido y registrado al bajar la aplicación”, explicó el presidente del organismo.

Ante este repunte en las denuncias, el Consejo Ciudadano pidió evitar el riesgo de caer en las manos de los montadeudas, por lo que pidió tener cautela con los préstamos fáciles y rápidos, en particular de las apps que no verifican el buró de crédito. Además, pidió investigar la reputación de la aplicación, revisar detenidamente las condiciones ofrecidas, así como no facilitar los accesos al dispositivo móvil.