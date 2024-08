Delfina Gómez arranca el ciclo escolar 2024-2025 con entrega de Libros de Texto y útiles escolares

CHICONCUAC, Estado de México.- Comprometida con más de 2.8 millones de estudiantes de educación básica que regresaron a las aulas, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez dio inicio al Ciclo Escolar 2024-2025, desde la Escuela Primaria “Dr. Gustavo Baz” en el municipio de Chiconcuac, escuela donde hace 40 años comenzó su carrera como docente.

“Yo quiero decirles que yo vengo muy contenta porque al entrar aquí a San Pablito Calmimilolco, Chiconcuac me acordé que efectivamente, les cuento mi historia, fíjense que yo salí de la Normal de Texcoco y entonces cuando me dieron mi nombramiento y nos dijeron sabe qué compañera, le toca en una escuela que se llama Dr. Gustavo Baz que se encuentra en San Pablito Calmimilolco, Chiconcuac y cuando yo vi esa hoja junto con otros ocho o 10 compañeros me quedé pensando cómo será esa escuela, cómo serán los niños, cómo será nuestro director y cuando llegué aquí casi llegué para quedarme”, relató la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez en presencia de niñas y niños que este lunes regresaron a las aulas.

Asimismo, las y los integrantes del Gabinete mexiquense acudieron a las 19 regiones estatales para verificar el inicio del ciclo escolar y comenzar la distribución de Libros de Texto Gratuitos y Útiles Escolares para el Bienestar, en beneficio de más de 2.8 millones de niños y niñas que cursan el nivel básico en el Estado de México.

Al expresar su emoción y cariño tras recodar este plantel educativo y el salón donde impartió clases a alumnas y alumnos de primer grado, la Maestra Delfina Gómez Álvarez reconoció la labor invaluable de las maestras y maestros mexiquenses, quienes con dedicación y compromiso son protagonistas de la transformación educativa.

Asimismo, subrayó que los estudiantes son el corazón de las escuelas y la razón de ser de todos los esfuerzos de su Gobierno.

La Titular del Ejecutivo estatal informó que tan sólo en el primer día de clases se entregarán 54 mil 670 paquetes de útiles escolares en los 125 municipios, y la dispersión se extenderá hasta el mes de septiembre, beneficiando a cada uno de los estudiantes de las 15 mil 741 escuelas públicas de educación básica en la entidad.

“Declaro formalmente inaugurado el ciclo escolar 2024-2025 en el Estado de México. Con El Poder de Servir sigamos transformando la educación en beneficio de todo el pueblo mexiquense”, señaló la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Por su parte, el Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Miguel Ángel Hernández Espejel destacó que la entrega de libros de texto gratuitos y útiles escolares fortalece el espíritu de la comunidad estudiantil, para que cuenten con las herramientas necesarias que les permitan enfrentar los retos de este nuevo ciclo escolar, el segundo bajo el modelo pedagógico de la Nueva Escuela Mexicana.

Además, subrayó que, junto al esfuerzo y compromiso de docentes y estudiantes por trabajar bajo los valores y principios humanistas y comunitarios del nuevo modelo educativo, el apoyo y acompañamiento de los padres y madres de familia, es esencial para asegurar el éxito educativo de sus hijos.

Este evento contó con la participación de Oscar Flores Jiménez, Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Pública (SEP); Agustina Catalina Velasco Vicuña, Presidente Municipal de Chiconcuac; Marco Aurelio Carbajal Leyva, Secretario General del SMSEM; Eliud Terrazas Ceballos, Secretario General de la Sección 17 del SNTE, Valle de Toluca; Rigoberto Vargas Cervantes, Secretario General de la Sección 36 del SNTE, Valle de México; Mario Manjarrez López, Director de la Escuela Primaria Dr. Gustavo Baz (turno matutino) y Francisco Daniel Cuevas Andrade, Director de la Escuela Primaria Dr. Gustavo Baz (turno Vespertino), así como Susana Aquino Peña, Presidenta de la Sociedad de Padres de Familia.