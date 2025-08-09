Daniel Chávez Morán, de la Agrícola Oriental a los resorts de lujo: ¿Cuáles son sus empresas?

El empresario Daniel Chávez Morán lidera Grupo Vidanta, dueño de más de 30 resorts de lujo en México. (Foto: Galo Cañas/Cuartoscuro)

Daniel Chávez Morán es el fundador de Grupo Vidanta, una de las desarrolladoras turísticas más grandes de México, y propietario del resort de lujo Vidanta Riviera Maya, donde recientemente vacacionó José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El empresario, quien ha construido un vasto emporio hotelero que opera en los principales destinos turísticos del país, como Los Cabos, Acapulco, Puerto Vallarta, Mazatlán y Puerto Peñasco, también es considerado una figura cercana a López Obrador, quien incluso lo ha defendido públicamente.

Fue en julio de 2024, cuando en una de sus conferencias matutinas, el entonces mandatario se refirió a Chávez Morán, resaltando sus orígenes humildes y su trayectoria empresarial.

Daniel Chávez Morán junto al empresario Carlos Slim en la inauguración de la refinería Dos Bocas en 2022. (Edgar Negrete Lira)

“Como Daniel Chávez, en el Tren Maya, es un empresario, yo creo que el más importante en hotelería, pero viene de abajo. Nació en la Agrícola Oriental, ahí vivió. Muy pobre, eran hijos de refugiados españoles y se fue levantando, pero nunca olvidó su origen”, comentó AMLO.

El expresidente también señaló en ese momento que no consideraba ofensivo que un empresario exitoso tuviera relaciones de cercanía con su gobierno, siempre que no hubiera corrupción ni privilegios indebidos.

Daniel Chávez, de la Agrícola Oriental al imperio Vidanta

La historia de éxito de Daniel Chávez Morán se remonta a 1973, año en que, con apenas 21 años, obtuvo el título de ingeniero civil por la Universidad de Guadalajara, convirtiéndose en el egresado más joven en la historia de esa institución en lograrlo.

De acuerdo con su perfil en la página web de la Fundación Vidanta, el empresario se dedica al desarrollo de lujosos resorts a nivel internacional, así como de proyectos inmobiliarios y de infraestructura turística en México y América Latina.

Grupo Vidanta opera más de 30 hoteles en México, incluyendo resorts de lujo en destinos como la Riviera Maya y Los Cabos. (Foto: VidantaWorld)

Sus inicios fueron en la construcción de casas de hospedaje en Mazatlán en 1973, y un año después inauguró oficialmente su primer hotel: Paraíso Mazatlán.

Actualmente, Grupo Vidanta posee y opera más de 30 resorts de lujo en destinos populares como Nuevo Vallarta, Riviera Maya, Los Cabos, Acapulco, Puerto Vallarta, Puerto Peñasco y Mazatlán.

Esta empresa también es dueña de Vidanta Golf, que incluye la Academia de Golf Jack Nicklaus en Nuevo Vallarta, así como de Cirque du Soleil JOYÀ, el primer espectáculo para residentes del Cirque du Soleil que opera fuera de los Estados Unidos.

La compañía fundada por Daniel Chávez Morán además ya trabaja en el desarrollo de otros conceptos para el turismo nacional y extranjero. Tal es el caso de The Parks, una serie de nuevas experiencias de entretenimiento inmersivo a gran escala en Vidanta Nuevo Vallarta. También se prepara para el lanzamiento de su nueva línea de cruceros, Vidanta Cruises.