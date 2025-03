‘No habrá carpetazo’: Monreal descarta ‘dejar en el limbo’ el caso del desafuero de Cuauhtémoc Blanco

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, aseguró que todos los temas pendientes que se tienen en San Lázaro se resolverán antes de que termine la Legislatura en abril próximo, por lo que negó que se le dé carpetazo al asunto del desafuero de Cuauhtémoc Blanco.

En conferencia de prensa, el diputado de Morena informó que el desafuero del exgobernador de Morelos no se dejará ‘en el limbo’ y que se atenderá en los términos que estén corriendo.

“Son 60 días los que se plantea la comisión, una vez iniciado este proceso las comisiones dictaminan, pero en este momento está a disposición de un examen previo, los expedientes que se remitieron de la Fiscalía General en el estado de Morelos, en el caso del diputado Cuauhtémoc Blanco”, explicó.

‘No se dará carpetazo al desafuero de Cuauhtémoc Blanco’

Monreal Ávila detalló que una vez que concluya el proceso de la admisión y de la revisión, la ley establece que habrán de precisarse los elementos por cada uno de los integrantes y definirse para que el pleno en definitiva resuelva el desafuero de Cuauhtémoc Blanco.

Ante esto, aseguró que no obstante que se termine el periodo el último del mes de abril, esto no implica que se le dé carpetazo o que porque se termina el periodo ordinario ya no se atenderá el problema.

“Se trata de plazos fatales y por cuerda separada. No tiene que ver con la terminación o el inicio del periodo de sesiones, son procedimientos que se llevan a cabo por cuerda separada y nosotros le hemos dicho a la comisión que continúe”, dijo ante medios de comunicación.

Agregó que en caso de que concluya el periodo de sesiones, la comisión tiene que continuar con su trabajo como lo establece la Constitución.

Ricardo Monreal no descaró que se tenga que llamar a un periodo extraordinario de sesiones en la Cámara de Diputados para tratar el asunto del desafuero de Cuauhtémoc Blanco.

“Si es necesario, sí, pero yo creo que sí va a haber periodo extraordinario. Porque no hemos logrado sacar todas las reformas que necesitamos sacar”, indicó.

¿Por qué quieren desaforar a Cuauhtémoc Blanco?

Por el delito de violación en grado de tentativa, la Fiscalía General de Justicia de Morelos presentó en febrero pasado ante la Cámara de Diputados la solicitud de desafuero en contra del diputado federal y exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Blanco.

El fiscal Uriel Carmona confirmó a El Financiero que las pruebas aportadas por la víctima, acreditada como su media hermana, son suficientes para presumir la comisión del delito cometido por el entonces gobernador de Morelos.

Su media hermana, Nidia Fabiola “N”, acusó que a finales de 2023, en una de las habitaciones de la residencia que los gobernadores en turno pueden ocupar para habitarla, intentó abusar de ella sexualmente.

Además, la víctima explicó que en esa ocasión Cuauhtémoc Blanco Bravo recibió a varias personas desde el horario de la comida y al anochecer, cuando ella estaba descansando, su agresor tocó a su puerta, por lo que ella abrió al saber que era su hermano.