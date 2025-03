‘Alito’ Moreno le haría compañía al ‘Cuau’: ‘Hay pruebas para retirarle el fuero’, dice exfiscal

El ex fiscal de Justicia de Campeche, Renato Sales, aseguró que “hay elementos más que suficientes” para retirar el fuero y procesar al senador y dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno.

Explicó que la denuncia “fue debida y oportunamente ratificada” ante la Cámara de Diputados, pero aclaró que “la Sección Instructora de la Cámara de Diputados tendrá que hacer su trabajo de investigación, por eso se llama así, porque instruye una causa”.

Al acudir al Palacio Legislativo a un foro sobre seguridad, Renato Sales insistió, en entrevista, en que “los diputados deberán trabajar con lo que ya tienen y ya dependerá de ellos el resultado en ese caso”.

Monreal promete que no habrá persecuciones políticas

Por su parte, el líder de la mayoría de Morena, Ricardo Monreal, sostuvo que en el proceso de estudio de las solicitudes de desafuero de Cuauhtémoc Blanco y Alejandro Moreno “no habrá presiones ni persecución política”.

“No habrá cacería de brujas, los integrantes de la Sección Instructora -con mayoría de Morena y del PVEM- ya están bastante grandecitos para decidir y la instrucción es que sean cuidadosos con lo que señala la ley”, garantizó.

Sostuvo que “no se actuará por caprichos ni seremos tapadera de nadie, les doy mi palabra; deberán actuar y decidir con base en las pruebas que existen”, afirmó, y ofreció que “no habrá monedas de cambio entre los dos casos para que después haya una impunidad total”.

Resaltó también que “la Comisión Jurisdiccional tiene plena autonomía y no debe aceptar presión de nadie, que resuelvan conforme a la ley y conforme su conciencia, pero a nadie se le impondrá un criterio”.

“Son bastante grandecitos como para admitir una presión”, remarcó.

Rechazó que los procesos de juicios de procedencia contra el priista Alejandro Moreno Cárdenas y el morenista Cuauhtémoc Blanco podían tomarse como una “moneda de cambio” y “quien resultado responsable tendrá que actuarse en razón de las pruebas que existen”.

“Yo les he dicho que actúen con seriedad; a pesar de que el nombre de la acción implica asunto político, dado que son juicios políticos, se tiene que ser muy cuidadoso en la ley y con la interpretación constitucional”, subrayó.

Afirmó que tienen la instrucción de “no actuar con caprichos y no actuar como tapadera de nadie. La sugerencia es que actúen con libertad, que no acepten presión de nadie y que lo que la ley diga y lo que su conciencia les dicte, así lo hagan”, insistió.

Cuauhtémoc Blanco confía en su inocencia

En tanto, el ex jugador del América, Cuauhtémoc Blanco Bravo, diputado federal de Morena y ex gobernador de Morelos, afirmó que está listo ya con su defensa legal en contra de “acusaciones falsas”.

“Estoy muy tranquilo, mi conciencia está muy tranquila y me voy a defender”, expresó. Reiteró que las acusaciones en su contra son falsas y confió en que el fallo salió a su favor, y, de ser así, pidió que se le ofreciera una disculpa.

“Vamos a ver las equivocaciones que han estado cometiendo y cuando, primeramente Dios, salga un favor, tengo mucha fe, espero que toda la gente que me ha tirado y me ha criticado, salga y me pida una disculpa”, externó.

Dijo que “es muy fácil acusar” e insistió en que él está tranquilo y se defenderá.

El ex futbolista está acusado por la Fiscalía de Justicia de Morelos del delito de violación en grado de tentativa, en contra de su media hermana, Nidia Fabiola, además de acusación de presunta corrupción por el desvío de más de 40 millones de pesos entre sus colaboradores y por el pago irregular de siete millones de pesos al Partido Socialdemócrata, entre otras presuntas irregularidades.

El diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué, del PVEM, secretario de la Sección Instructora, explicó que la denuncia fue admitida conforme a la ley y que “los tiempos legales ya están corriendo”.

Precisó que al recibirse el expediente en la Sección Instructora, su presidente, Hugo Eric Flores, de Morena, tiene un plazo de tres días para notificarle al acusado; después el acusado tiene siete días para presentar pruebas de su inocencia y en seguida se declara un plazo de 30 días para los careos entre la parte acusadora y el acusado, detalló el diputado Bolaños.