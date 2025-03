‘No estamos obstaculizando la investigación de Cuauhtémoc Blanco’: asegura diputado de Morena

El diputado de Morena, Hugo Eric Flores, aseguró que no están obstaculizando el desafuero de Cuauhtémoc Blanco.

El diputado de Morena, Hugo Eric Flores Cervantes, aseguró que los legisladores de la Cámara de Diputados no están obstaculizando el desafuero del exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, luego de que los legisladores de la Cámara Baja cancelaran, por segunda ocasión, la discusión sobre el caso.

El presidente de la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados detalló que aún están a la espera de una solicitud de información para complementar la carpeta de Cuauhtémoc Blanco.

“Nosotros no estamos, de ninguna manera, obstaculizando, ni bloqueando nada, al contrario... El tema es que si no se inicia esto de manera correcta, con todo el procedimiento, con toda la documentación necesaria, pues simple y sencillamente no va a estar firme”, dijo Hugo Eric Flores, en entrevista con la periodista Azucena Uresti, el pasado 25 de febrero.

El legislador argumentó que el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, no envió la carpeta de investigación totalmente integrada, por lo que los legisladores están en espera de respuesta.

“Estamos esperando que haya esta información que se está solicitando y, una vez que se tenga esta información, seguramente la sección instructora sesionará”, aseguró el diputado.

Desafuero de Cuauhtémoc Blanco: ¿De qué lo acusa la Fiscalía de Morelos?

Nidia Fabiola ‘N’, media hermana de Cuauhtémoc Blanco, acusó al ahora exgobernador de Morelos por el delito de violación en grado de tentativa.

El fiscal Uriel Carmona confirmó a El Financiero que las pruebas aportadas por la víctima eran suficientes para presumir la comisión del delito cometido por Cuauhtémoc Blanco.

Fabiola “N” acusó que, a finales de 2023, en una de las habitaciones de la residencia que los gobernadores en turno pueden ocupar para habitarla, Blanco intentó abusar de ella sexualmente.

Además, la víctima explicó que en esa ocasión Cuauhtémoc Blanco Bravo recibió a varias personas desde el horario de la comida y, al anochecer, cuando ella estaba descansando, su agresor tocó a su puerta, por lo que ella abrió al saber que era su hermano.

Uriel Carmona aseguró que además de la investigación sobre la agresión contra Nidia Fabiola ‘N’, hay más de 10 carpetas de investigación contra el ahora diputado plurinominal.

“Hay más de 10 carpetas de investigación con los elementos para el desafuero de Cuauhtémoc Blanco. Están completos y el nuevo fiscal va a recibir esa responsabilidad”, dijo Carmona, en una entrevista con Ciro Gómez Leyva.

Una de las carpetas hace referencia a la foto de Cuauhtémoc Blanco, quien aparece con tres personas, presuntamente relacionadas con el crimen organizado.

“Ese es un ejemplo del tipo de investigaciones que están vivas en la fiscalía del estado. Por supuesto que el entonces gobernador y ahora diputado federal tiene una protección que es el fuero”, explicó Uriel Carmona, el pasado 19 de febrero.