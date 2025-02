Yunes cierra filas con Morena: ‘Afiliado o no, voy a seguir apoyando a la presidenta Sheinbaum’

A una semana de que solicitó su afiliación a Morena y la gobernadora en Veracruz, Rocío Nahle, pidió que se le rechace, el senador Miguel Ángel Yunes Márquez aseguró que la Comisión de Honestidad y Justicia del partido no le ha informado de nada, y si se la niegan, refrendó que se mantendrá votando con el oficialismo.

“No, nada realmente, me gustaría saber de qué se me acusa en primer lugar para poderme defender, pero al día de hoy no ha habido comunicación alguna, yo me esperaré a ver qué comentan”, comentó en entrevista con medios de comunicación realizada en el Patio del Federalismo del Senado.

Ante el posicionamiento de la gobernadora en Veracruz, la presidenta de Morena, Luisa Alcalde, comentó que la solicitud del senador estará en análisis.

Al ser cuestionado respecto de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se desmarcó de su afiliación, el expanista lo vio de manera positiva.

“Creo que la Presidenta hizo lo correcto al desmarcarse, ella es la Presidenta, y no tendría porque estar metida en temas de partido, y menos en un tema tan menor como éste. Ella es responsable de cosas mucho más relevantes para este país que estar viendo un tema interno de Morena”, dijo Yunes.

En caso de que se rechace su afiliación a Morena, Yunes reafirmó que se mantendrá dentro del grupo parlamentario, pues el martes 25 de febrero comunicó oficialmente su incorporación a la mesa directiva del Senado.

“Afiliado o no voy a seguir apoyando las reformas que requiere la Presidenta Sheinbaum. Insisto, creo que México requiere una Presidenta fuerte para sacar adelante al país, y parte de esto es lo que podamos aportar en modificación de leyes y la Constitución”.

Además, se dijo respetuoso de la senadora de Morena, Raquel Bonilla, quien pidió a Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva del Senado, que rechazará su incorporación a la bancada.

“¿Todo es juego político no? Ella tiene su posición, su opinión, la expresó en el Pleno. No correspondía al propio presidente decidir si yo debo pertenecer o no a un grupo legislativo, eso es un derecho que tengo como legislador de a dónde pertenecer. Mis respetos y su opinión es respetable”.

La senadora por Veracruz argumentó su posicionamiento con la impugnación que Yunes Márquez tiene abierta ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) contra su expulsión del PAN. Además, de que la Comisión de Honestidad y Justicia tampoco ha validad su militancia en Morena.

Yunes Márquez reiteró que se debe apostar a la unidad en Morena, y se mostró empático con el caso del expriista Alejandro Murat, luego de que también el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, y senadores de Morena y el Verde, por la entidad, solicitaron al partido rechazarlo.

“No le veo mucho sentido a esto. Nosotros por ley tenemos derecho de participar en un grupo legislativo, creo que si no todos, la gran mayoría de los legisladores de Morena están de acuerdo que el senador Murat y yo pertenezcamos al grupo. Estamos aportando nuestro granito de arena”.