¿Qué han hecho las ‘corcholatas’ este miércoles? Esta es su agenda de trabajo

Estos son los primeros pasos de los morenistas aspirantes a la candidatura presidencial del 2024. Claudia Sheinbaum realizó actividades en Tlaxcala y Marcelo Ebrard estuvo en Mazatlán.

La aspirante a la candidatura de Morena a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, descartó que el proceso interno de selección del coordinador de defensa de la transformación se judicialice, ya que no cree “que los organismos electorales tomen la opción de una confrontación”.

La exjefa de Gobierno de la capital, de gira proselitista por Tlaxcala, aseguró, en rueda de prensa, que ante las medidas cautelares emitidas por el Instituto Nacional Electoral, Morena cumplirá con la ley.

—¿No ve que va a terminar judicializándose este proceso?

—No creo que quieran llegar a un nivel de… que los organismos electorales tomen la opción de una confrontación, no hay por qué.

¿Qué hizo Adán Augusto?

Adán Augusto López, quien busca la candidatura presidencial de Morena, responsabilizó a los gobiernos panistas de Guanajuato y Chihuahua de los altos índices de inseguridad en el país.

Aseguró que no hay coordinación de las autoridades de dichas entidades, gobernadas por Diego Sinhue Rodríguez y Maru Campos, con el gobierno federal, lo que dificulta las acciones para abatir la criminalidad.

“Hay territorios en los que no hay colaboración estrecha entre las autoridades federales, estatales y municipales, como Guanajuato y Chihuahua… Por mucho que apoyemos al estado de Guanajuato, si no se aplican en una política pública efectiva, sino se hace trabajo de inteligencia, y no se depuran los cuerpos policiacos, pues podremos avanzar muy poco”, indicó.

“Chihuahua y Guanajuato son de los estados que afrontan en estos momentos los más altos índices de incidencia delictiva. Nada más en Guanajuato, el promedio es como de un 21 por ciento en homicidios dolosos en el país y atrás viene Chihuahua como con 15 por ciento”, agregó.

López Hernández aseguró que a nivel nacional “se le está ganando la batalla a la inseguridad” pues hay una baja en la incidencia de los delitos de alto impacto como el homicidio doloso que, dijo, tiene una baja de 12 por ciento.

En conferencia de prensa, el ex secretario de Gobernación se lanzó también, por segundo día consecutivo, contra el líder nacional del PAN, Marko Cortés, a quien acusó de ser mentiroso. “A Marko Cortés no le creen ni los buenos días”, aseguró.

La referencia al panista se dio luego de que éste cuestionó el origen de los recursos que utilizará Adán Augusto López en su recorrido de 70 días por el país previo a las precampañas presidenciales.

Sobre los recursos que utilizará, López Hernández estimó que él gastará de 2 millones a 2 millones y medio de pesos, la mitad de lo que le ofreció Morena. Dijo que el recurso del partido no lo usará y señaló que su gasto saldrá de su bolsa. Adelantó que hará un informe semanal de gastos.

López Hernández estará este miércoles en Guanajuato, donde encabezará asambleas informativas en las ciudades de Salamanca, Irapuato y León.

Reciben a Ebrard con mariachis en aeropuerto de Mazatlán

El aspirante a la candidatura presidencial de Morena, Marcelo Ebrard, fue recibido por mariachis, con sombreros y selfies en el aeropuerto de Mazatlán, Sinaloa, donde realizará una gira este miércoles.

Tendrá un encuentro con pescadores a las 10:30 hrs en Playa Norte. Posteriormente, a las 12:00, visitará la empresa Natudes, que se especializa en la deshidratación de mangos y a las 13:15 visitará el Rancho La Laguna El Vainillo.

Con información de David Saúl Vela, Pedro Hiriart y Eduardo Ortega.