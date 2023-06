Exige Ebrard a Morena que aclare ya cómo funcionará la encuesta

El aspirante a la candidatura presidencial de Morena Marcelo Ebrard aseveró que es necesario que su partido aclare cómo se va a llevar a cabo la encuesta con la que se elegirá al coordinador de la defensa de la cuarta transformación.

Durante una entrevista en el programa EntreDichos de El Financiero Bloomberg, Ebrard insistió en que se tiene que aclarar esta parte.

“Yo diría que hay que aclarar lo de la boleta. Vamos a tener un talón, que es una boleta, o un cuestionario, porque no se pueden los dos”, aseguró.

Y agregó que la parte que debería contar es precisamente donde los ciudadanos expresen quién creen que debería de ser el coordinador.

“El talón donde yo entrevistado pongo a quién prefiero debe ser el eje del resultado”, afirmó el aspirante a candidato.

Explicó que se tiene que dejar en claro cómo funcionará el proceso, ya que se le dará un cuestionario a los encuestados, y al final contará con un talón desprendible donde se expone la preferencia.

Al respecto, el aspirante cuestionó “¿cuál es el valor de uno y de otro? Entonces la boleta, que es el ticket, desde mi punto de vista, debe ser el resultado”.

Asimismo, pidió que el partido le ponga un alto a la difusión de anuncios que sólo buscan desacreditarlo.

“Veo una operación ya de campaña sucia. (Del 11 al 16 de junio) hemos visto como 12 videos en contra, calumniosos, con pauta. Eso se llama campaña sucia. Eso hay que regularlo e impedirlo”, pidió.

Al respecto, recordó que el partido ya rechazó su propuesta de que los aspirantes a la candidatura puedan contrastar ideas, argumentando que eso podría afectar el proceso.

Por esto, resaltó que el partido ahora tiene que evitar esta propaganda que busca desprestigiar a las corcholatas, en específico a él.

“Propuse un debate. Es indispensable para saber qué piensas hacer con la seguridad, la economía, lo que tú quieras. (...) Se me dijo no porque se va a dividir el partido. Ok, entonces regulen las campañas sucias, porque eso sí divide y peor que un debate”, sentenció.

Sin embargo, descartó señalar a quién está detrás de la autoría de estas campañas en su contra.

“No lo puedo decir en este momento. Si lo supiera lo diría, pero se puede fácilmente ubicar”, aseveró.

Por otro lado, insistió en que denunciará las inconsistencias que encuentre a lo largo del proceso, como espera que lo hagan el resto de sus contrincantes.

Y si estas violaciones fueran muy relevantes, entonces tendría que reflexionar sobre su futuro.

“Si fuese muy grave, tendría yo que plantearme qué hacer. No espero que así sea, no espero que haya violaciones sistemáticas de gran escala a lo que acabamos de acordar porque no tendría sentido político ni estratégico”, expuso.

Señaló que el resto de sus contrincantes deberá cumplir con los compromisos que se firmaron, entre los que se incluyen evitar la descalificación del proceso, de los adversarios y mantener una campaña austera.

“La verdad, no lo veo, pero siempre hay que estar muy vigilantes de que se cumpla todo”, sentenció.

Por otro lado, señaló que no se puede decir que la competencia es únicamente de dos, esto a pesar de que las encuestas dan como punteros a Claudia Sheinbaum y a él.

“Yo creo que va a ser una muy buena competencia de entrada, vamos adelante dos, pero participan otros actores y son importantes”.

Además, deslizó que Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco, quienes también compiten, se pueden coordinar entre ellos.

“Los que no sean los punteros pueden hacer acuerdos entre sí. Pueden plantear cosas distintas, nuevas iniciativas, decir: ‘oigan, esto no está bien, o estamos viendo tal cosa, o sí queremos un debate’. Pero vamos a ver”, soltó Ebrard.

Sin embargo, negó estar fraguando algún tipo de estrategia, ya que expuso que “estoy hablando de que ellos son gente muy activa, y algo estarán tramando”.

Dejaría a Ramírez de la O en SHCP

Al hablar sobre las acciones que ha llevado a cabo la actual administración y que él considera que deben permanecer, señaló que la economía es un ámbito en el que no movería mucho.

En ese sentido, sostuvo que “si Rogelio (Ramírez de la O, actual titular de Hacienda) quisiera quedarse, yo lo ratificaría; le tengo mucha confianza y es muy capaz”.

Al mismo tiempo, en cuanto al trato que la ‘4T’ le ha dado a la comunidad científica, señaló que buscará mantener la línea que él condujo desde la Cancillería.

Más adelante en la conversación, hizo un recuerdo de los grandes retos a los que se ha enfrentado, entre los cuales rechazó incluir la muerte de un grupo de 40 migrantes por un incendio en un centro del Instituto Nacional de Migración (INM), en Ciudad Juárez.

Al respecto, señaló que no lo hizo “porque yo no manejo esa institución. ¿Por qué habría yo de sentirme responsable? El Inami no depende de Relaciones Exteriores, ni yo manejo las estaciones”.

Ebrard abundó en este tema al señalar que lo que le habían pedido fue que se involucrara en el tema, mas no que se hiciera cargo del paso de los migrantes por el país.

“El encargo es reunirte con Gobernación y todas las dependencias, que son muchas, que tienen facultades, para encabezar las negociaciones con Estados Unidos pero no es que tú manejes el Inami”, detalló el excanciller.

Sobre este mismo tema, Ebrard recordó las negociaciones con el exsecretario de Estado de Estados Unidos Mike Pompeo, cuando la administración del expresidente Donald Trump buscaba imponer que México fuera un tercer país seguro.

“Les dije no, eso no lo voy a aceptar”, sostuvo Ebrard, y agregó que lo que les dijo fue: “Te propongo algo, déjame a mí tomar acciones para tratar de regular el flujo independientemente de lo que tú quieres que es tercer país seguro y si no funciona regresamos en 45 días y lo discutimos”.