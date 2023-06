‘Oigan, ¿y la quincena?’ Esto podrán gastar las ‘corcholatas’ de Morena por día para sus giras

Mario Delgado, líder nacional de Morena, anunció que las ‘corcholatas’ del partido ―Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Ricardo Monreal― tendrán un monto de 5 millones de pesos para realizar sus recorridos por el país.

Los aspirantes a la candidatura presidencial de 2024 tendrán alrededor de 71 mil pesos diarios para sus viáticos, alimentación , hospedaje, traslado y a la logística de eventos (sillas, carpas y audio).

“Está claro el mandato del Consejo Nacional, que no se trata de promover personas y está prohibida la promoción personalizada. También hemos hecho explícito de que no hay ninguna competencia o proceso alguno por alguna precandidatura. Estamos en la organización de nuestro movimiento para informar sobre los avances de la Transformación”, remarcó Delgado.

El líder nacional de Morena enfatizó que las los contendientes deberán entregar un informe con sus gastos comprobados y facturados y, cada 15 días, la Secretaría de Finanzas deberá hacerlo público para que Morena lo presente ante la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral en su informe de actividades ordinarias.

Mario Delgado descartó que, desde el partido, se impongan sanciones a los aspirantes que cometan alguna falta previa a la realización de la encuesta, la cual se levantará del 28 de agosto al 3 de septiembre, y cuyos resultados se darán a conocer el 6 de septiembre. No obstante, dijo, será el pueblo quien los juzgue y sancione.

“Desde el partido no los podemos sancionar porque no es un proceso jurídico sino un proceso interno de organización, si lo infringen será la gente la que evalúe si cumplen o no sus compromisos. Está a prueba su lealtad al movimiento y el respeto a su palabra empeñada. Todos se comprometieron a que primero el proyecto y luego la persona, entonces la sanción será por parte de la gente, no del partido”, señaló.

Adán Augusto López rechaza presupuesto

Tras el anuncio de Delgado, el extitular de la Segob, Adán Augusto López, rechazó el financiamiento del partido y solicitó que los recursos se invirtieran en centros de salud de Guerrero y Veracruz, que continúan en estado de marginación.

Ante la declaración, Mario Delgado llamó a Adán Augusto a aceptar los recursos y no romper la esencia de la transparencia, la rendición de cuentas y la garantía del ‘piso parejo’