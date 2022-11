AMLO pide ayuda para ‘correr la voz’ sobre marcha del 27 de noviembre

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió ayuda a la población para difundir información sobre la marcha que encabezará el próximo 27 de noviembre antes de presentar su Informe de Gobierno.

“Lo de la marcha están todos invitados, ayúdenme, corran la voz, no es fácil comunicar, a veces pensamos que ya todos están informados y no, ayúdenme que todo el que esté informado informe, que todos nos comprometamos a informar, que cada ciudadano sea un medio de información”, solicitó este viernes.

El mandatario asegura que la marcha será un festejo de los cambios impulsados por su gobierno y de los cuales hablará ese mismo día.

“Decirle que va a ser un festejo, son los avances de la cuarta Transformación”, señaló y recordó las veces que su gobierno ha sobrevivido a los pronósticos en su contra.

“Por ejemplo esto que no les funcionó porque la apuesta era que íbamos a perder el Congreso y que luego me iban a revocar el mandato y ya no salió, desde luego tienen todo su derecho a continuar con esa estrategia y hay que respetar a todos pero vamos bastante bien”, aseguró.

Unos días después de la marcha en defensa del INE, López Obrador decidió cambiar la fecha del Informe de Gobierno al 27 de noviembre y anunció que encabezaría una marcha por las calles de la ciudad previo al evento.

“(La voy a encabezar) para ver también si la gente está contenta con la transformación”, dijo el mandatario el 16 de noviembre.

#EnLaMañanera | El Presidente invita a todos, incluso a sus adversarios, a la marcha del 27 de noviembre para que vean "cuánta alegría del pueblo", a comparación de lo que se vio en la manifestación #ElINENoSeToca. pic.twitter.com/5tqvbciHsj — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) November 18, 2022

¿Qué funcionarios irán a la marcha del 27 de noviembre?

Estos son algunos de los funcionarios que ya reiteraron su apoyo al mandatario y confirmaron su presencia en la movilización: