Marcha a favor del INE sólo defiende a la cúpula, dice Mario Delgado, presidente de Morena

La marcha a favor del INE de este domingo sólo defiende a una cúpula de privilegiados del INE y subestima al resto de la población, acusó el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado.

Al término de la manifestación en contra de la propuesta de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, Delgado Carrillo opinó que “la marcha por la supuesta defensa del INE no es más que la defensa a una cúpula electoral encabezada por algunos consejeros adictos a los lujos y privilegios”.

Expresó que “la Reforma Electoral no plantea la desaparición del Instituto Nacional Electoral, por el contrario, busca reforzarlo así como darle mayor poder al pueblo y que la política cueste menos”.

Además -consideró- “el gran error de la oposición es subestimar a la gente, creer que no tiene criterio, que no está informada ni politizada y que no tiene la madurez política suficiente para ser partícipe de las decisiones más importantes para nuestra nación”.

Planteó que la manifestación “únicamente refleja su clasismo porque el pueblo ya despertó y es más capaz que muchos de la derecha”.

Anticipó que “al momento de votar dicha reforma, los diferentes grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados tendrán la oportunidad de decidir si están del lado de la gente o responden a los intereses de aquellos que quieren regresar al pasado”.

Un pasado -remarcó- donde “podían cometer fraudes electorales, manipular el voto para favorecerse y seguir saqueando a nuestro país”.

Por eso -subrayó- “quienes están en contra de la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en realidad, desprecian el anhelo del pueblo de México de vivir en una auténtica democracia”.

“Es tiempo de definiciones, mientras los mexicanos una y otra vez manifiestan su deseo de cambio, el grupo conservador se resiste precisamente a cambiar, a vivir en una auténtica democracia”.

El grupo conservador “quiere mantener vigentes las prácticas del antiguo régimen y seguir manipulando a las autoridades electorales porque se creen dueños de la democracia en este país”, dijo.