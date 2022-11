Marcha a favor del INE: ‘Democracia, no destrucción’, pide el exconsejero José Woldenberg

“Sí a la democracia, no a la destrucción del Instituto Nacional Electoral (INE)” fue la consigna que lanzó José Woldenberg, exconsejero presidente del Instituto Federal Electoral (INE), quien fungió como único orador de la marcha a favor del INE.

“No a la destrucción del INE, no a la destrucción de los institutos locales, no a la pretensión de alinear los órganos electorales a la voluntad del gobierno. Sí a la democracia, sí a un gobierno democrático”, dijo en el mitin de cierre de la marcha a favor del INE, en el Monumento a la Revolución.

El exconsejero electoral pidió a todos los grupos parlamentarios a que tengan un “profundo” compromiso con la democracia, y defiendan lo “edificado” pues México no puede regresar a una institución alineada al gobierno, ni centralizar los procesos electorales, pues ni el INE ni el tribunal podrían con “eficiencia” lograr lo que se hace desde las 32 entidades.

Lo anterior, dado que la reforma plantea desaparecer los organismos públicos electorales locales.

“México no merece una reforma constitucional en materia electoral impulsada por la voluntad de una voluntad por más relevante que sea”.

Además, defendió que el INE se mantenga con el padrón electoral, pues ya cumplió con “creces” convertir a la credencial de elector en el documento de identidad nacional.

Además, destacó que ante las diferentes formas de pensar en México, no se debe buscar una sola manera de expresarse.

“Sólo desde el autoritarismo más ciego se puede aspirar a homogeneizar esa riqueza de expresiones”.

Previo a la llegada de Woldenberg, quien se retrasó por el “éxito” de la marcha y tuvieran que abrirle espacio, el perredista Fernando Belauzarán se encargó de animar al público.

Se coreó al estilo Alejandro Moreno, líder del PRI, que la reforma “no va a pasar”.

Además, se criticó que desde el Gobierno de la Ciudad de México se hayan “inventado” una contingencia ambiental para obstaculizar la movilización identificada con prendas rosas, color del INE.