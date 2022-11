AMLO descarta haber pedido ‘avalancha de votos’ para Morena en 2024

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó haber solicitado una “avalancha de votos” para Morena en las próximas elecciones del 2024 como se pudo haber interpretado tras las declaraciones de este jueves.

“Yo no dije que sea una avalancha de votos para un partido en particular, parece redundancia porque partido viene de parte, es que cualquier partido, cualquiera que participe en un proceso de transformación sea partido o sea bloque de partidos, coaliciones”, precisó.

En la conferencia de prensa del 17 de noviembre instó a la población a no solo votar por la o el presidente en las elecciones sino también por los legisladores pues se requiere de los votos de una mayoría calificada en las Cámaras del Congreso para llevar a cabo las reformas constitucionales.

“Aprovecho para decirle a la gente, porque a lo mejor ya después no voy a poder hablar de estas cosas cuando ya vengan las campañas: no solo votes por el presidente o por la presidenta. Si quieres que haya una transformación o se mantenga la transformación, apóyale también votando por los candidatos al Congreso porque, si no lo van a ningunear”, comentó este jueves de cara a la discusión de la reforma electoral en la Cámara de Diputados y de la que se espera que sea rechazada por los legisladores.

“En el caso de nosotros, ganamos la mayoría, y se lo agradezco mucho a la gente, pero para llevar a cabo las reformas constitucionales se requieren dos terceras partes, no mayoría simple. Entonces, hacia adelante tiene que ser una avalancha de votos. Independientemente del partido, del candidato, hay que votar por la transformación, por el proyecto de nación. Eso es lo más importante”, agregó.

El mandatario reiteró este viernes que los partidos no solo se deben enfocar en ganar la presidencia y puso de ejemplo el caso de Pedro Castillo en Perú, quien no obtuvo el permiso de los legisladores para viajar a México para recibir la presidencia de la Alianza del Pacífico.

“Yo lo que planteo por experiencia y pensando en el país y en lo que están haciendo los oligarcas en el mundo para limitar la democracia yo lo que recomiendo es que no se esté pensando nada más en ganar la presidencia”, aseveró López Obrador.

Oposición alista quejas contra AMLO por adelantar campaña

Integrantes del PAN, PRI y PRD alistan quejas contra el presidente por las declaraciones de este jueves, que consideran, fueron actos anticipados de campaña, según dio a conocer este viernes El Universal.

El dirigente nacional del del PRD, Jesús Zambrano, advirtió que presentarán un denuncia ante el INE en los próximos días por actos anticipados de campaña, así como por uso indebido de recursos públicos.

Mientras que la vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López, recurrirá al INE personalmente para denunciar al presidente por desvío de recursos públicos.