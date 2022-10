Layda Sansores vs. Ricardo Monreal: ¿Dónde ver el ‘Martes del Jaguar’?

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, realiza un programa semanal en el que informa sobre las acciones de su gobierno, llamado ‘Martes del Jaguar’.

Pero también desde esa plataforma ha ‘quemado’ a otros políticos, como a Alejandro Moreno, dirigente del PRI, ha quien le ha dedicado varios programas.

Este martes le toca el turno a Ricardo Monreal, senador de Morena, mismo partido al que Sansores pertenece.

¿Dónde se transmitirá el ‘Martes del Jaguar’ sobre Monreal?

El programa del ‘Martes del Jaguar’ se transmite por internet, en las diversas redes sociales y sitios web de Layda Sansores.

Este está disponible en el Facebook y Twitter de Sansores, así como en su canal de Youtube y en su página oficial https://layda.com.mx/. En todas estas opciones están también los programas de semanas pasadas.

El noticiero se transmite por las noches, a las 19:00 horas aproximadamente, y puede durar hasta casi dos horas.

Hasta ahora ha habido 42 transmisiones del programa y este martes se llevará a cabo el número 43, el cual Layda Sansores dijo que estará dedicado a Ricardo Monreal.

El lío entre Layda Sansores y Ricardo Monreal

La mañana del domingo, Sansores afirmó que Ricardo Monreal protagonizaría su programa semanal, aunque horas más tarde se retractó “para no generar malas interpretaciones”.

En tanto, el senador de Morena dijo que no temía ninguna declaración en su contra y acusó que hay una guerra sucia en su contra.

Tras los comentarios, la gobernadora dijo que retomará el programa: “A pesar de bajar la publicación donde Ricardo Monreal aparecía, con todo lo que eso implicaba, él, lejos de ser prudente, me acusa de guerra sucia y de fracturar nuestro movimiento. Por eso... siempre sí” se llevará a cabo la transmisión, donde afirmó que responderá a las acusaciones del senador.

Ante la situación, el presidente morenista Andrés Manuel López Obrador dijo que este tipo de exhibiciones son de mal gusto.

“La verdad que no afecta mucho yo diría que nada porque ya la gente está muy consciente no se deja manipular pero es de mal gusto aunque no afecte, no debería de hacerse eso, no hace falta”, dijo.

“A veces esto tiene efecto de boomerang, perjudica a quien suelta ese tipo de cosas”, advirtió el mandatario el lunes.

En tanto, Monreal destacó en una entrevista radiofónica que la serie de ataques en su contra, incluido el programa de Layda, pueden ser el inicio del proceso de ruptura dentro de Morena.