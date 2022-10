Ataques en mi contra pueden iniciar la ruptura en Morena, advierte Ricardo Monreal

El senador Ricardo Monreal consideró este martes que existe una campaña para desacreditarlo y que esa lucha interna en Morena puede ser el inicio de la ruptura del partido.

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, anunció que este día en su programa ‘Martes del Jaguar’ exhibirá a Ricardo Monreal; la funcionaria canceló el evento, pero el domingo anunció que “siempre sí”. Al respecto, el senador dijo que este no es el único esfuerzo por atacarlo y que hay toda una campaña en su contra.

“No es el estado de Campeche, no es la señora (Sansores). Es algo más profundo, es algo más fuerte. Si yo no les importara, ¿por qué tendrían que hacerlo de esta forma, descalificando, cuestionando, amenazando, insultando? (...) Quienes piensen que será un día de campo la elección del 2024 y que esto es simplemente una anécdota, no. Yo creo que esto puede iniciar el proceso de ruptura, un proceso en el que no va a ser fácil que se corrija y están pesando los adversarios internos míos que liquidándome previamente se alzarán con la victoria”, apuntó Monreal en entrevista con Radio Fórmula.

También dijo que esperaba que estas personas que le atacan hagan caso al llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en su conferencia del lunes dijo que hacer señalamientos en el programa contra el senador “es de mal gusto”, aunque consideró que no afectará a Morena. “Es de mal gusto aunque no afecte, no debería de hacerse eso, no hace falta. A veces esto tiene efecto de boomerang, perjudica a quien suelta ese tipo de cosas”, advirtió AMLO.

Monreal destacó que ha seguido el llamado del presidente de parar los enfrentamientos pero que debe reaccionar si otro u otra aspirante a la presidencia, aunque sea de su propio partido, hace descalificaciones.

“No puedo quedarme simplemente en silencio, cómodo y aceptar los ataques de quien sea, no lo puedo hacer (...) No me voy a pelear nunca con el presidente, no me voy a confrontar, por eso dije yo haré caso al llamado y asumiré una actitud ecuánime, responsable, seria, para no afectar al movimiento al que pertenezco. Pero si se insiste, no tendré otro camino más que buscar senderos distintos en mi vida pública”, comentó a Radio Fórmula.

El senador Monreal añadió que López Obrador está viendo con claridad que esta lucha interna puede ser un problema e

“Ahora es mi propio partido el que intenta someterme, que no lo va a lograr. Mi propio partido. Y que no entienden que eso será el rumbo incierto, o cierto, a una posible fractura”, concluyó.

Monreal acusa ‘guerra sucia’ en su contra

Ricardo Monreal ha acusado a algunos personajes de la política de intensificar la hostilidad hacia su persona. Señaló que la guerra sucia inició tras su destape como aspirante a la presidencia por parte de Morena.

Luego de que Layda Sansores anunciara que Monrea protagonizará su programa, el senador expresó que no temía a ninguna declaración en su contra y señaló que se trata de los desencuentro internos en Morena. “La sucesión anticipada está provocando guerras intestinas y esto puede poner en riesgo que nuestro movimiento ratifique su triunfo en 2024. Tengamos cuidado, para no adentrarnos en caminos sin retorno”.

Este martes afirmó que hay una escalada de la hostilidad en su contra desde hace al menos 16 meses, y dijo que tiene pruebas de que hay bots en redes sociales que lo atacan mientras los mismos también alaban a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien también contiende a ser la candidata de Morena y que se ha colocado bien en las preferencias ciudadanas.