AMLO ‘reprueba’ que Layda Sansores exhiba a Monreal en Martes del Jaguar: ‘Es de mal gusto’

El presidente Andrés Manuel López Obrador considera de “mal gusto” la programación planeada para el próximo Martes del Jaguar en donde se exhibirá al senador Ricardo Monreal.

“No afecta políticamente, hasta puede beneficiar, sin duda es de mal gusto, no debe de prevalecer eso, ese es mi punto de vista”, comentó el mandatario luego de que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores anunciara este domingo que Monreal protagonizaría uno de sus programas.

Aunque horas después la funcionaria había desistido de tocar el tema para “no generar malas interpretaciones”, el mismo día por la noche adelantó que finalmente sí hablaría de Monreal por los señalamientos expresados en su contra.

“A pesar de bajar la publicación donde Ricardo Monreal aparecía, con todo lo que eso implicaba, él, lejos de ser prudente, me acusa de guerra sucia y de fracturar nuestro movimiento. Por eso… siempre sí, este #MartesDelJaguar, Ricardo Monreal, y responderemos a sus acusaciones”, lanzó en su cuenta de Twitter.

Tras ser cuestionado sobre el tema esta mañana, López Obrador señaló que el desencuentro entre ambos integrantes de Morena no afectará al partido aunque no debería de llevarse a cabo.

“La verdad que no afecta mucho yo diría que nada porque ya la gente está muy consciente no se deja manipular pero es de mal gusto aunque no afecte, no debería de hacerse eso, no hace falta”, dijo, “a veces esto tiene efecto de boomerang, perjudica a quien suelta ese tipo de cosas”.