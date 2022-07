Critica Monreal cargada de gobernadores con ‘corcholatas’

El senador Ricardo Monreal, aspirante a la candidatura de Morena a la Presidencia, criticó “la cargada” de funcionarios del gobierno federal y gobernadores de Morena en favor de las corcholatas del presidente Andrés Manuel López Obrador y exigió “reglas claras” para que los precandidatos reciban prerrogativas del partido y no usen recursos públicos.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado manifestó su coincidencia con el canciller Marcelo Ebrard de fijar reglas claras en el proceso, pero con la diferencia de que él se inclina por elegir al abanderado de Morena rumbo a 2024 mediante elecciones primarias, en lugar de una encuesta.

El legislador zacatecano apuntó la necesidad de definir tres reglas básicas: establecer los tiempos, definir los medios y, sobre todo, fijar recursos proporcionados por el partido y sus prerrogativas, con el objetivo de que nadie use recursos públicos.

“Cuando hay exclusiones no hay piso parejo, y yo le creo al Presidente que no se mete, a él le creo, pero a gobernadoras y algunos gobernadores no, y creo que están incumpliendo su palabra, porque tan sólo cuando yo voy nunca he tenido una atención de ellos, pero cuando van los oficiales siempre los acompañan”, reprochó.

Sostuvo que “a la gente no le gusta la imposición, pero en el gobierno, en las redes del gobierno, es muy fácil ver si hay o no cargada, en los gobiernos estatales, en los municipios”.

El también líder de la bancada de Morena hizo un llamado a los aspirantes a la Presidencia a acatar la ley y cumplir las restricciones establecidas por el Instituto Nacional Electoral y actuar con honestidad.

“Las ruinas de las repúblicas comienzan cuando se empieza a desacatar el Estado de derecho, cuando se impone la ley del más fuerte, cuando se deja de observar la ley. Todos estamos obligados a observar la ley; la ley es dura, pero es ley”, aseveró.